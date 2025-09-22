Thiago Medina, en estado crítico: "El foco está en sus pulmones"

Daniela Celis, exesposa de Thiago y madre de sus gemelas Laia y Aimé, compartió un nuevo parte médico en sus redes sociales para informar a quienes siguen su evolución. “Hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión”, explicó, subrayando que, dentro de la gravedad del cuadro, su presión sanguínea se mantiene estable.

Según el comunicado, Thiago permanece sedado y conectado a un respirador en terapia intensiva. Además, sigue recibiendo antibióticos para prevenir infecciones. Los médicos detectaron un tapón de moco, llamado atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología respiratoria. Este procedimiento busca que sus pulmones funcionen correctamente y se recuperen del daño sufrido.

“El foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen. Pedimos oración para que, con fe, tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”, agregó Daniela, transmitiendo la preocupación de la familia y el pedido de acompañamiento de los seguidores.

Pronóstico reservado

Por ahora, el pronóstico sigue siendo reservado. El equipo médico mantiene una vigilancia estricta, monitoreando cada detalle de su recuperación. La atención está puesta en la respiración y en posibles complicaciones derivadas de la internación prolongada en terapia intensiva.

Seguidores y amigos de Thiago Medina permanecen atentos a cada actualización, esperando que la situación mejore y que los pulmones respondan favorablemente al tratamiento.