El nuevo parte médico sobre Thiago Medina: cómo sigue su estado de salud

El joven, de 22 años, había entrado en quirófano el último viernes para realizarle una cirugía torácica con el fin de "reparar" la parrilla costal, tras estar internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

“Tienen que sacar todas las astillas de su cuerpo. Hay ocho costillas rotas y muchos huesos fracturados”, indicó la periodista Pía Shaw en Telefe.

thiagomedinamoto Thiago Medina se accidentó con su moto en Moreno.

“El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió al equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa”, explicaron desde el centro asistencial en aquel momento.

“Equipos de cirugía de este hospital, en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, intervinieron quirúrgicamente al paciente con el objetivo de reparar la parrilla costal”, agregaron.

Qué dijo Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

La influencer Daniela Celis expresó que intenta ser fuerte desde lo anímico por sus dos hijas pese a que está “hecha pelota por dentro”, a causa de la internación en la Unidad de Terapia Intensiva de Thiago Medina, su expareja, que ya pasó dos operaciones tras el accidente con la moto.

“Fue una cirugía sin complicaciones y estamos agradecidos con el Hospital de Moreno y la colaboración con el de Esteban Echeverría. Estamos contentos con todo y con los médicos”, contó.

thiago1png.jpg Daniela Celis y Thiago Medina. Ambos son padres de dos hijas.

Daniela reveló cómo atraviesa la situación junto a sus hijas de un año y medio: “Es un laburazo estar fuerte para ellas dos, cuando también estás hecha pelota por dentro, pero entiendo que tengo mucha contención familiar, de amigos, padrinos y madrinas”.

“Toda mi familia está unida y me ayuda un montón para que estemos las tres contenidas, así no me quiebro delante de ellas -las menores-. Tengo muy presente todo el tiempo, el hecho de hablarles del papá para que no se olviden que está él por más que no lo vean, las extraña, les manda besos y abrazos”, añadió.