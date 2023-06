Qué dijo Luciano Castro sobre los rumores de crisis con Flor Vigna

Este fin de semana, Luciano Castro habló con Catalina Dlugi en su ciclo radial y enfrentó los comentarios de supuesta pelea con Vigna: “Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó”, dijo en tono contundente.

“No sólo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos. Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezás a joder a terceros”, agregó el actor. Y de esa manera demostró, una vez más, que si existió cierto conflicto puertas adentro, no fue lo suficientemente fuerte como para destruir lo que construyeron juntos.

Y al ser consultado la incorporación de su novia al Bailando 2023, Castro dejó en claro que no se mete para nada en su carrera y sus decisiones artísticas: “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí. Todo lo que decida ella, a mí me hace feliz. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, la hace feliz”.

“Es un privilegio para una chica de 29 años, hace lo que quiere, me da un poco de envidia. Es buena persona. A los 29 años, yo estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo”, cerró el actor.

Cómo reaccionó Luciano Castro con el tema que le dedicó Flor Vigna

Luego de las repercusiones que despertó su flamante tema llamado Eres tú, y que está dedicado al hombre que conquistó su corazón, Flor Vigna reveló cuál fue la reacción de Luciano Castro cuando le mandó el tema. “Se puso a llorar. Primero fue nuestra y después dijimos ‘gritémosela al mundo’”, comentó la bailarina en una entrevista radial.

Además, la cantante reveló que ésta no fue la única letra que escribió inspirada en el actor: “Yo le compuse otras canciones a Lu para nosotros y para el juego nuestro, pero ésta me parecía que debía sacarla para afuera”.