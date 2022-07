¿Quién es Alejandro Paker?, el "malo" de Canta Conmigo Ahora

Paker, rosarino de 50 años, tiene una gran trayectoria en teatro y se destaca en el programa con sus ácidas devoluciones ante los participantes.

"Realmente tu voz es muy linda, fue muy claro todo lo que decías, se entendió todo el cuento, pero el cante jondo, que es hondo, ese dolor, ese suplicio, ese martirio por el que vives al cantar esto, yo no lo percibí, no lo sentí", expresó Paker en su devolución al participante Maxi Serral.

GgIuB87WqU3uJAmm.mp4

En otra participación, con su comentario sobre Ailén, Paker le criticó los lentes que llevó la participante al entonar su tema.

"Estoy de acuerdo con mis compañeros, pero me molestaron tus anteojos. No pude comunicarme con vos, era algo que generó en mi que no me tocaras, no lo sentí", dijo el rosarino, una de las perlitas del nuevo programa de Marcelo Tinelli.