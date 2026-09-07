Quién es la artista elegida para conducir los primeros Martín Fierro de la Música

Aunque la información sobre su presencia al frente del evento ya fue adelantada por el presidente de APTRA, el anuncio oficial de la propia cantante todavía es un paso pendiente.

La artista combinará la conducción de la ceremonia con su agenda de presentaciones por Argentina y Latinoamérica.

La ceremonia marcará la primera edición de los premios dedicados exclusivamente a la música. El proyecto fue anunciado como una iniciativa conjunta de APTRA, NASMA Group y Billboard Argentina, con una estructura que contempla distintas categorías. Entre ellas, reconocimientos para artista, álbum y canción del año, además de premios destinados a géneros musicales, bandas, productores, videoclips, festivales, managers y producciones de shows en vivo.

También habrá un reconocimiento especial relacionado con el desempeño de una canción en el Billboard Argentina Hot 100.

La elección de la cantante llega mientras continúa con su carrera musical y desarrolla la gira “Quimera”, vinculada con su tercer álbum de estudio.

Como parte del recorrido, Becerra tiene previstos ocho shows agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires. El tour también contempla presentaciones en Uruguay, Chile, Perú y distintas ciudades del interior del país, con fechas que se extenderán hasta febrero de 2027.