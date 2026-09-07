Quién es la artista elegida para conducir los primeros Martín Fierro de la Música

La información fue confirmada por el presidente de APTRA, Luis Ventura. El evento será el próximo 14 de octubre en El Tango Porteño y se emitirá por Canal 9.
María Becerra fue elegida para conducir la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, una nueva ceremonia destinada a reconocer a figuras y protagonistas de la industria musical argentina. La información fue adelantada por Luis Ventura, presidente de APTRA, durante una entrevista.
La gala se realizará el próximo 14 de octubre en El Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y podrá verse en vivo por Canal 9. De esta manera, Becerra sumará una nueva faceta a su carrera profesional; esta vez al frente de una entrega de premios.
La primera edición de los Martín Fierro de la Música tendrá como eje a la escena musical y reunirá a diferentes figuras vinculadas con la industria. El evento forma parte de una nueva propuesta de APTRA enfocada específicamente en este sector.
La elección de Becerra fue confirmada por Ventura, tras señalar que la cantante estará al frente de la gala. La novedad se conoció mientras la artista mantiene una agenda cargada de compromisos musicales y presentaciones.
Aunque la información sobre su presencia al frente del evento ya fue adelantada por el presidente de APTRA, el anuncio oficial de la propia cantante todavía es un paso pendiente.
La ceremonia marcará la primera edición de los premios dedicados exclusivamente a la música. El proyecto fue anunciado como una iniciativa conjunta de APTRA, NASMA Group y Billboard Argentina, con una estructura que contempla distintas categorías. Entre ellas, reconocimientos para artista, álbum y canción del año, además de premios destinados a géneros musicales, bandas, productores, videoclips, festivales, managers y producciones de shows en vivo.
También habrá un reconocimiento especial relacionado con el desempeño de una canción en el Billboard Argentina Hot 100.
La elección de la cantante llega mientras continúa con su carrera musical y desarrolla la gira “Quimera”, vinculada con su tercer álbum de estudio.
Como parte del recorrido, Becerra tiene previstos ocho shows agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires. El tour también contempla presentaciones en Uruguay, Chile, Perú y distintas ciudades del interior del país, con fechas que se extenderán hasta febrero de 2027.
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