Mirtha Legrand fue internada en el Mater Dei por bronquitis

La internación de Mirtha Legrand en el Mater Dei no es algo casual en su historia, porque fue en esa clínica donde le colocaron stents en 2021 y un marcapasos en 2023. En abril y mayo de este año ya había estado tres semanas fuera del aire por otra bronquitis fuerte, después de ver "Rocky" la obra que encabeza Nico Vázquez en el teatro Lola Membrives, con mucha refrigeración. Volvió a la pantalla de El Trece el 9 de mayo y se lo contó al público “Tuve una bronquitis terrible” agradeciendo especialmente a sus médicos, Guillermo Semeniuk y Adrián Cañal, y por su puesto a su nieta Juana.

En esta oportunidad el origen se describió primero como gripe, tos y congestión y luego se precisó que se trataba de un cuadro de bronquitis. A los 99 años, cualquier cuadro respiratorio de Mirtha se vigila de cerca. El entorno insiste en que no hay gravedad.