Mirtha Legrand fue internada en el Mater Dei por bronquitis

La diva de la televisión, a los 99 años, debió se internada al agravarse su cuadro gripal que la alejó de la conducción de su programa del sábado por la noche.
A sus 99 años, Mirtha Legrand fue internada este lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, con un diagnóstico es bronquitis. Actualmente se le realizan estudios de control y desde su entorno -Héctor Vidal Rivas, su amigo íntimo y asesor- confirmaron que se encuentra bien.
El viernes 4 de septiembre La Chiqui tuvo que desistir de concurrir -a último momento- la grabación de su programa "La noche de Mirtha". Según informó Marcela Tinayre -su hija- al periodista Juan Etchegoyen en el programa "MBA - Mediodía Bien Arriba" que conduce Carlos Monti en la TV Pública, estaba “un poco engripada” y -en ese momento- madre e hija almorzaban juntas en la casa de la diva de la televisión.
El lugar de Mirtha Legrand en la conducción de "La Noche de Mirtha" fue ocupado por su nieta Juana Viale. El sábado -al aire- Juanita llevó tranquilidad a los televidente “La abuelita está con gripe. Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”. Por su parte Ángel de Brito también habló con ella y dio a conocer el mensaje que le envió “Mejorando de a poco”.
Este fin de semana, el cuadro de salud de Mirtha Legrand no mejoró como se esperaba y su médico de cabecera había pedido reposo. En las últimas horas se decidió el ingreso al sanatorio para monitoreo más estricto. En el programade Telefe "A la Barbarossa" presentaron la actual situación como internación preventiva y Georgina Barbarossa habló con Marcela Tinayre que le aseguró que la situacion con su madre "está controlada" pero -por ahora- no hay, parte médico oficial de la clínica ni de la familia.
La internación de Mirtha Legrand en el Mater Dei no es algo casual en su historia, porque fue en esa clínica donde le colocaron stents en 2021 y un marcapasos en 2023. En abril y mayo de este año ya había estado tres semanas fuera del aire por otra bronquitis fuerte, después de ver "Rocky" la obra que encabeza Nico Vázquez en el teatro Lola Membrives, con mucha refrigeración. Volvió a la pantalla de El Trece el 9 de mayo y se lo contó al público “Tuve una bronquitis terrible” agradeciendo especialmente a sus médicos, Guillermo Semeniuk y Adrián Cañal, y por su puesto a su nieta Juana.
En esta oportunidad el origen se describió primero como gripe, tos y congestión y luego se precisó que se trataba de un cuadro de bronquitis. A los 99 años, cualquier cuadro respiratorio de Mirtha se vigila de cerca. El entorno insiste en que no hay gravedad.
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