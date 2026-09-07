Gilda: a 30 años de su muerte, el mito que sigue vivo en la música argentina

En medio de la crisis económica de aquellos años, encontró en un aviso clasificado publicado en el diario Clarín la posibilidad que estaba esperando. El anuncio buscaba una cantante para incorporarse a un grupo musical y ella decidió presentarse.

Fue entonces cuando conoció a Toti Giménez, quien se convirtió en una pieza fundamental de su carrera. Juntos comenzaron un recorrido que no estuvo exento de dificultades, con contratos desfavorables, obstáculos y el rechazo de una industria musical que todavía no estaba acostumbrada a una artista como Gilda.

Una mujer que rompió los moldes de la cumbia

Durante los primeros años de la década del 90, la cumbia estaba fuertemente asociada a figuras masculinas y a una imagen de la mujer marcada por la sensualidad. Gilda se apartó de ese modelo y construyó una identidad propia.

Su propuesta combinaba una imagen femenina sin caer en la cosificación, una voz suave y canciones que conectaban especialmente con las mujeres de los barrios populares.

En uno de sus escritos personales, realizado en 1994, dejó reflejada la dificultad de abrirse camino en ese ambiente mientras combinaba su carrera artística con la crianza de sus hijos y una intensa agenda de presentaciones.

“La vida no siempre regala. Los demás tenemos que luchar con uñas y dientes y demostrar la fuerza interior que tenemos en cada acto... Moraleja: nunca bajar los brazos”, escribió entonces.

De una muerte trágica a un fenómeno popular

Al momento de su muerte, Gilda ya comenzaba a ganar reconocimiento, aunque todavía estaba lejos de alcanzar la masividad que había imaginado. Según contó su entorno, una de las preguntas que hacía con frecuencia era cuándo llegaría la verdadera popularidad.

La respuesta que recibió terminó convirtiéndose en una frase premonitoria: “Cuando canten tus canciones en la cancha”.

Después de su muerte, sus canciones efectivamente atravesaron las fronteras de la música tropical y comenzaron a escucharse en estadios, tribunas y celebraciones de todo el país. Sus melodías se transformaron en cantos populares y fueron adoptadas por distintas hinchadas.

El lugar donde ocurrió el accidente también adquirió un significado especial para sus seguidores. Con los años, se convirtió en un sitio de peregrinación donde aparecieron flores, cartas, objetos personales, muletas y mensajes de agradecimiento.

Su historia también llegó al cine y a los libros, mientras que sus canciones continuaron sumando millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Entre sus temas más recordados se encuentran “No me arrepiento de este amor”, “Fuiste”, “Se me ha perdido un corazón” y “Corazón valiente”, canciones que permanecen vigentes varias décadas después de su lanzamiento.

A 30 años de su muerte, Gilda sigue ocupando un lugar especial en la cultura popular argentina. Su historia trascendió la música tropical y convirtió a aquella cantante que buscaba hacerse un lugar en los escenarios en una figura que continúa presente en la memoria y en las canciones de varias generaciones.