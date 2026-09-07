Gran Hermano Generación Dorada: la última cena de nominadas

En la última cena de nominadas del reality de Telefe, las cinco finalistas se cruzaron duramente para elegir a quién quieren fuera.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a encenderse, en la última cena de nominadas, cuando las cinco finalistas tuvieron que decir en voz alta a quién quieren que se vaya el lunes. Cada nombre disparó un cruce entre las participantes y lo que la producción del programa de Telefe presentó como uno de los "mejores momentos” fue, en realidad, el claro retrato de una final caliente.
La dinámica de ese momento es conocida, sentadas a la mesa Solange Abraham, Yanina Zilli, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Yisela “Yipio” Pintos, señala a una compañera de placa para que abandone la casa en la última Gala de Eliminación, de hoy, lunes 7 de septiembre.
El clima que se generó en la última cena de nominados fue previsible, porque, por ejemplo Sol y Yipio se habían declarado mutuamente indignas del premio. La uruguaya le cuestionó a Solange tratar a las compañeras como “fichas de ajedrez” y ella le devolvió "la gentileza" diciéndole que su juego era “estar tirada en el sillón”. Charlotte, también destacó que Sol no debería ganar. Zilli y Luana, las únicas que nunca salieron de la casa desde el día uno, se reagruparon.
El clima que se generó en la última cena de nominados esa grieta se hizo muy explícita y lo que hubo no fue un debate estratégico, fue un ajuste de cuentas. Cada elección funcionó como un dardo y cada uno que nombraba a un compañero quedaba en evidencia: quien nombra, se expone y quien es nombrada, responde.
El actual formato del reality conducido por Santiago del Moro -a días del cierre-,necesita exactamente eso: que las finalistas se miren a los ojos y digan en cámara lo que el público ya intuye.
La edición, que arrancó el 23 de febrero de 2026, entra en su tramo final. La fecha de la gran final será el 14 de septiembre, mientras tanto, el juego ya no se define entre alianzas grandes: se define entre cinco mujeres que se conocen de memoria y que, en esa mesa, dejaron de disimular.
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