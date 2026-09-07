Gran Hermano Generación Dorada: la última cena de nominadas

El actual formato del reality conducido por Santiago del Moro -a días del cierre-,necesita exactamente eso: que las finalistas se miren a los ojos y digan en cámara lo que el público ya intuye.

La edición, que arrancó el 23 de febrero de 2026, entra en su tramo final. La fecha de la gran final será el 14 de septiembre, mientras tanto, el juego ya no se define entre alianzas grandes: se define entre cinco mujeres que se conocen de memoria y que, en esa mesa, dejaron de disimular.