Raúl Rizzo está en terapia intensiva por coronavirus

Según explicó el periodista Pablo Montagna en "Nosotros a la mañana", el actor de 72 años comenzó a transitar la enfermedad el lunes pasado y el miércoles debió ser hospitalizado.

Si bien se desconocen más detalles sobre su cuadro, trascendió que el primero en contagiarse en su círculo más cercano fue su hijo y días más tarde el intérprete comenzó a presentar síntomas.

De la farándula local se encuentran internados por coronavirus Carmen Barbieri, Flavio Mendoza y Sergio Lapegüe. Además hay una larga lista de famosos que ya se recuperaron.

POLÉMICA MEDIÁTICA

Raúl Rizzo, que participó en novelas como "Padre Coraje", "Kachorra", "Don Juan y su bella dama" y "Pequeña Victoria", se vio envuelto en un gran escándalo cuando en septiembre de 2020 se viralizó un video en el que se lo veía en una fiesta en la calle en plena cuarentena, que junto a sus vecinos bautizó como Covid Fest.

Andrea Taboada, periodista de “Los Ángeles de la Mañana”, contó en ese momento que se comunicó con él para confirmar si efectivamente había participado de ese evento.

Embed

"Era para homenajear a los médicos. Nada más. Eso era todo. ¿Qué les pasa a ustedes? Que mala leche que tienen, que malas personas son", manifestó el actor en septiembre, en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana" y aseguró que las imágenes fueron capturadas en mayo. "Hace rato no se hace más”, se justificó Raúl Rizzo en esa oportunidad.

También explicó cómo era la dinámica del festejo: "Lo que se hacía era poner el Himno Nacional y después un poco de música. Cada uno en la puerta de su casa, no se rompía la cuarentena. Era como estar en un balcón, pero en este caso sin balcones. Fue hace tres meses e inclusive nosotros, pensando que podía haber (infectados), paramos y no lo hicimos más. Pero no afectaba a nadie, en lo absoluto".

Pero más allá de su aclaración, Raúl Rizzo fue duramente criticado en las redes sociales.