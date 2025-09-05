"Código 100": la serie escandinava de A&E que cruza el Atlántico

La trama se desarrolla a partir de un conjunto de crímenes que, pese a ocurrir en escenarios diferentes, revelan una conexión perturbadora. En medio de la investigación, surge la necesidad de formar un equipo binacional que pueda descifrar las pistas. Así se construye el eje central de la historia: un dúo de detectives de mundos opuestos que se ven obligados a trabajar juntos, enfrentando no solo la complejidad del caso, sino también sus propias tensiones personales y culturales.

El elenco suma peso dramático con la presencia de Dominic Monaghan, recordado por sus interpretaciones en El Señor de los Anillos y Lost, quien aporta intensidad y vulnerabilidad a su personaje.

Lo acompaña Michael Nyqvist, conocido por Millennium, Misión Imposible: Protocolo Fantasma y John Wick, cuya experiencia y magnetismo consolidan una dupla tan conflictiva como fascinante. La química entre ambos intérpretes refuerza la tensión narrativa y la sensación de que cada decisión puede ser determinante.

Más allá de los asesinatos, “Código 100” explora temas universales: la confianza, la moralidad y la capacidad humana de resistir frente al horror. Su estética sombría, el guion cargado de giros y la fotografía cuidada la convierten en una propuesta imperdible para quienes disfrutan de relatos de suspenso con trasfondo psicológico.

Con estreno exclusivo en A&E, “Código 100” promete consolidarse como una de las apuestas televisivas más destacadas de la temporada, ofreciendo un viaje cargado de tensión y misterio.