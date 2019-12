Lanata debió dejar de trabajar tanto en la radio AM Mitre como en el ciclo Periodismo Para Todos (El Trece) al agravarse su diabetes a mediados de octubre pasado y también por una fractura de una vértebra lumbar. F

ue la primera vez que le hizo caso a los médicos, quienes le pidieron que debía hacer un reposo estricto para volver a trabajar en 2020: "Estoy en la cama convaleciente y están pelotudeando ahí. ¿A qué hora piensan cerrar el pase? Me tienen acá atado a la cama pero no puedo escaparme". Sobre la intervención explicó Lanata que "tengo una vertebra lesionada que todavía no se soldó y ya pasó mucho tiempo. El laburo acá en Fleni es muy bueno porque lograron que caminara un montón"

Y remató sobre su rehabilitación: "Estoy en una etapa preolímpica. Yo no hacía gimnasia desde el colegio, donde hacía ejercicios una vez por semana Ahora hago dos veces por día".Lanata retomaría la actividad laboral en febrero "cuando pueda permanecer sentado el tiempo que necesite y no padecer dolor".