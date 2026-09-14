Tamara Paganini habló de su etapa más oscura, de robar autos para comprar cocaína

LA INDIA POR LA INDIA

“Íbamos a buscar droga a la villa. Un día se puso re picante porque uno sacó un arma. Escuchamos tiros, esperaba sentir el tiro en la espalda. Dije ‘ya está, acá la quedé’", rememoró, la India, como es conocida por su apodo popular. “Por suerte, de eso pude salir, no estaba tan enferma, pero he visto cosas terribles...".

"Uno comete el error de hablar de la contención de la familia, mis viejos no se enteraron. Es una enfermedad. Cuando lo vi a mi hermano, más chico que yo, se me paró el corazón. Yo tenía que dejar para decirle que era malo, que no tome más. Mi hermano nunca se sumergió en eso. Eso fue el detonante para dejar de tomar”.