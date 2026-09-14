Tamara Paganini habló de su etapa más oscura, de robar autos para comprar cocaína

La exparticipante de Gran Hermano habló de su época delictiva, a consecuencia de necesidades económicas para comprar sustancias tóxicas.
Tamara Paganini habló, a corazón abierto, de lo que llegó a hacer en el momento más oscuro de su vida, cuando necesitaba dinero para comprarse cocaína. La integrante de Gran Hermano contó cómo se transformó en una delincuente y en los lugares turbios donde se metió, consecuencia de su enfermedad de adicción.
“Probé la cocaína a los 15 años, casi 16, con un novio que tenía en ese momento”, comenzó a recordar Tamara, invitada a Podemos hablar, el programa de Andy Kunetzoff, en Telefe, sobre el momento en que se insertó en el mundo del consumo de sustancias tóxicas.
“Él me decía ‘¡qué bueno que tomes conmigo!’. Después fue ese mismo que me decía ‘basta de tomar’”, contó Paganini. “Yo ya tenía una vida, trabajaba, pero la plata que yo ganaba me la gastaba toda en eso. Entonces, con un grupo de amigos que tenía salíamos a robar autos estacionados”.
“Una vez robamos un auto y cuando lo abrimos había un arma. Nos fuimos re cagando. Yo me quedé maquinando si con esa arma habían cometido un asesinato y si iban a aparecer mis huellas digitales", dijo la ex participante del reality show, que está llegando a su semana final, en la pantalla chica.
“Íbamos a buscar droga a la villa. Un día se puso re picante porque uno sacó un arma. Escuchamos tiros, esperaba sentir el tiro en la espalda. Dije ‘ya está, acá la quedé’", rememoró, la India, como es conocida por su apodo popular. “Por suerte, de eso pude salir, no estaba tan enferma, pero he visto cosas terribles...".
"Uno comete el error de hablar de la contención de la familia, mis viejos no se enteraron. Es una enfermedad. Cuando lo vi a mi hermano, más chico que yo, se me paró el corazón. Yo tenía que dejar para decirle que era malo, que no tome más. Mi hermano nunca se sumergió en eso. Eso fue el detonante para dejar de tomar”.
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