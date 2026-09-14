Gladys la Bomba Tucumana explicó los efectos de ponerse un chip sexual: "Estoy como loca"

¡LA BOMBA DEMANDARÁ A GRAN HERMANO?

"En Gran Hermano no la pasé genial, porque era un lugar donde había que convivir; éramos todos muy diferentes y, la verdad, que a esta edad no tengo ganas de ponerme a conocer cómo es el otro. No tengo ganas de hacer eso. Me sorprendió que todos eran agresivos en el último tiempo, cada cosa que pasaba era para pelea y se podía haber hablado, si supuestamente es un Gran Hermano", dijo, Gladys, a modo de balance, sobre sus meses de estadía en el reality show.

"Vos tenés que ser una persona empática. No te digo ser el bonito, el boludo de Gran Hermano, la tarada de Gran Hermano. No, pero ser piola, ser educado. No volví a ir al programa desde que salí de la casa. No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada".

Gladys estuvo en pareja con Luciano Ojeda, fallecido el año pasado, luego de largos meses contra un duro cáncer.

"Aparte me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado. No vale nada la pulsera, quiero aclarar, eh. Me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa", compartió, La Bomba.

"Y es más, gente que estuvo en la casa del Gran Hermano me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito", cerró, La cantante, luego de dejar en claro que se comunicó con su abogado, Roberto Castillo, para que se ocupe del tema del reclamo judicial.