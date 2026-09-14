Gladys la Bomba Tucumana explicó los efectos de ponerse un chip sexual: "Estoy como loca"

La autora de la Pollera amarilla, uno de los clásicos tropicales de todos los tiempos, habló del impacto que generó el pellet hormonal, en su organismo.
Gladys La Bomba Tucumana sorprendió al contar una decisión que tomó hace menos de un mes: ponerse un chip sexual. La artista habló de los efectos anímicos que está generando la medicación en su cuerpo y cómo está cambiando su cotidiano, mientras transita su duelo por la muerte de quien era su pareja, fallecido en 2025.
"Daniel Lamagni, te voy a matar porque no sé qué, es mi médico de Tucumán, me puso el chip sexual. Estoy como loca. Mirá cómo hago acá y me hago la linda. Acá. Hace poquito, tres semanas”, contó Gladys, mientras mostraba las curvas de su cola, en una nota par Infama, el programa de Marcela Tauro, por América.
“Estoy como loca, pero no como loca sexualmente, porque la gente cree que el chip es el chip sexual. No, es un pellet hormonal, que te ayuda a estar animada y todo”, compartió, la cantante de música tropical, sobre los efectos a nivel anímico que le produce el chip con medicación, que le colocaron en su cuerpo.
“La verdad que estoy... me despierto a las seis de la mañana, tengo ganas de salir corriendo, hablo un montón, estoy muy bien”, reflexionó, La bomba Tucumana, en voz alta, a 3 semanas de haberse puesto el pellet hormonal, comprimido pequeño con Tetosterona, de origen natural.
"En Gran Hermano no la pasé genial, porque era un lugar donde había que convivir; éramos todos muy diferentes y, la verdad, que a esta edad no tengo ganas de ponerme a conocer cómo es el otro. No tengo ganas de hacer eso. Me sorprendió que todos eran agresivos en el último tiempo, cada cosa que pasaba era para pelea y se podía haber hablado, si supuestamente es un Gran Hermano", dijo, Gladys, a modo de balance, sobre sus meses de estadía en el reality show.
"Vos tenés que ser una persona empática. No te digo ser el bonito, el boludo de Gran Hermano, la tarada de Gran Hermano. No, pero ser piola, ser educado. No volví a ir al programa desde que salí de la casa. No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada".
"Aparte me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado. No vale nada la pulsera, quiero aclarar, eh. Me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa", compartió, La Bomba.
"Y es más, gente que estuvo en la casa del Gran Hermano me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito", cerró, La cantante, luego de dejar en claro que se comunicó con su abogado, Roberto Castillo, para que se ocupe del tema del reclamo judicial.
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