El desliz de Sofi Martínez con Diego Leuco que reveló un dato inesperado sobre su relación

La periodista deportiva se equivocó durante una entrevista cruzada con su expareja y dejó entrever que habían compartido tiempo juntos apenas un día antes. El comentario no pasó inadvertido y rápidamente se volvió viral en redes.
La química entre Sofi Martínez y Diego Leuco volvió a quedar bajo la lupa durante una entrevista cruzada en La Peña de Morfi, realizada el 13 de agosto. Con Sebastián Wainraich como conductor de una charla cargada de preguntas personales, ambos recordaron distintos aspectos de su vínculo.
En un momento del intercambio, el periodista quiso saber qué aspecto de él le gustaba y cuál le molestaba. Ante la consulta, la comunicadora respondió con una definición sobre su personalidad: “En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”.
La respuesta encontró rápida complicidad. El conductor reconoció su particular costumbre y sumó: “Sí, duermo mucho, mucho. Me quedo dormido hablando con vos. Eso es grave”.
Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando la periodista intentó continuar con el relato y cometió un inesperado furcio. “Por ejemplo, el sábado le dije ‘hagamos algo’”, expresó, dejando entrever que había tenido un encuentro con su expareja apenas el día anterior.
Al advertir lo que acababa de revelar, la protagonista buscó rápidamente cambiar el eje de la conversación. Le preguntó a Sebastián Wainraich si quería que le hiciera otra pregunta picante, una maniobra que no evitó que el dato quedara registrado.
El comentario tampoco pasó desapercibido para quienes seguían el programa. El fragmento comenzó a circular en X y los usuarios repararon en la cercanía entre ambos, especialmente por tratarse de una expareja que volvió a compartir pantalla frente a las cámaras.
La situación despertó nuevamente la atención de los seguidores de ambos, que encontraron en ese pequeño desliz un indicio sobre el vínculo que mantienen actualmente. El furcio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista.
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