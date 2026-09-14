El desliz de Sofi Martínez con Diego Leuco que reveló un dato inesperado sobre su relación

Leuco: “Si te llama alguna persona con la que estoy saliendo y te pide referencias, qué le dirías?



Sofi: “La buena es que en la intimidad es muy divertido […] Lo malo es que duerme mucho […] Otra, él al principio… (no era muy familiero)” pic.twitter.com/EWOfhpEE0Y — tosti (@tostibelen) September 13, 2026

Al advertir lo que acababa de revelar, la protagonista buscó rápidamente cambiar el eje de la conversación. Le preguntó a Sebastián Wainraich si quería que le hiciera otra pregunta picante, una maniobra que no evitó que el dato quedara registrado.

El comentario tampoco pasó desapercibido para quienes seguían el programa. El fragmento comenzó a circular en X y los usuarios repararon en la cercanía entre ambos, especialmente por tratarse de una expareja que volvió a compartir pantalla frente a las cámaras.

La situación despertó nuevamente la atención de los seguidores de ambos, que encontraron en ese pequeño desliz un indicio sobre el vínculo que mantienen actualmente. El furcio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista.