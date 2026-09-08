Soledad Silveyra fue internada de urgencia: ¿Qué le pasó?

EL MOTIVO DE LA INTERNACIÓN DE SOLITA

“Quiero contar que Solita Silveyra está internada. Tuvo un accidente ayer en su casa”, anunciaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América, sobre la razón por la que Solita terminó en el piso, accidentada. "Estaba sola, en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora”.

"Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones. Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla. Me dijo que Solita está puteando en el cuarto, que se quiere ir. Es para rato, es para largo esto de que tiene que operar, pero de ánimo está bien, está cansada", detallaron, sobre el presente de Silveyra, en el programa de espectáculos.