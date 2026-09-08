Soledad Silveyra fue internada de urgencia: ¿Qué le pasó?

La popular actriz volvió a sufrir un problema en su cadera. Se cayó estando sola en su casa y fue socorrida por uno de sus hijos.
Soledad Silveyra, Solita, está internada por segunda en pocos meses. En esta oportunidad, la artista sufrió un accidente doméstica y fue traslada a un centro médico, para realizarle una batería de estudios, diagnosticarla y cuidarla. Tras una caída, se generó una fisura en la cadera. "Está puteando con que se quiere ir".
"No estoy bien de salud... Yo no sabía que tenía una fractura en la sexta vértebra lumbar", contó, un poco más de un mes atrás Solita, en la mesa de Mirtha Legrand, al explicar que hizo más de diez funciones con el recordado Luis Brandoni, en esas dolorosas condiciones físicas. "Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía", recordó, la actriz.
A la fractura lumbar se sumó una Trocanteritis, una inflamación de los tendones y músculos que se insertan en la cadera, que la aqueja desde hace seis meses. La dolencia, que pertenece a la familia de las tendinitis, no sólo es muy dolorosa e invasiva, sino que es de lenta recuperación.
“Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Entonces es muy difícil la cura. Las tendinitis son jorobadas. Viste cuando uno está mal y te dicen ‘poné voluntad’. Bueno, caminá aunque te duela, pero es que no puedo”, contó, Silveyra.
“Quiero contar que Solita Silveyra está internada. Tuvo un accidente ayer en su casa”, anunciaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América, sobre la razón por la que Solita terminó en el piso, accidentada. "Estaba sola, en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora”.
"Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones. Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla. Me dijo que Solita está puteando en el cuarto, que se quiere ir. Es para rato, es para largo esto de que tiene que operar, pero de ánimo está bien, está cansada", detallaron, sobre el presente de Silveyra, en el programa de espectáculos.
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