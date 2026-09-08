Gran Hermano Generación Dorada: Yanina Zilly, la última expulsada

Yanina Zilli se fue de Gran Hermano Generación Dorada después de 197 días de aislamiento, ingresó en la casa el 23 de febrero y nunca había salido. La icónica exvedette de década de 1990 volvió a estar en boca de todos gracias a la personalidad que demostró en el reality. Fiel a su estilo, no dejó que la noticia de su eliminación empañe el carácter que mostró en la casa y se marchó por la puerta grande, y lo hizo cantando “Flowers”.