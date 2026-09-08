Gran Hermano Generación Dorada: Yanina Zilly, la última expulsada

La icónica exvedette de los años 90's se despidió de la casa de Gran Hermano a lo grande, después de 197 días de encierro y se quedó con la quinta posición.
Gran Hermano Generación Dorada avanza hacia su desenlace y en la noche del lunes 7 de septiembre Yanina Zilli abandonó la casa en la última Gala de Eliminación y lo hizo por decisión de los espectadores de Telefe, luego de ser la jugadora con menos votos positivos para seguir en la competencia.
Antes de dar a conocer la votación que decidió quien sería la participante en lograr la quinta ubicación, Santiago del Moro informó por -orden aleatorio- que seguían Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Solange Abraham. Al momento de revelar la decisión "del soberano", Luana y Sol se pusieron del lado de Zilli y Yipio del de Charlotte Caniggia, la última en sobrevivir a la Gala de Eliminación.
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Yanina Zilli se fue de Gran Hermano Generación Dorada después de 197 días de aislamiento, ingresó en la casa el 23 de febrero y nunca había salido. La icónica exvedette de década de 1990 volvió a estar en boca de todos gracias a la personalidad que demostró en el reality. Fiel a su estilo, no dejó que la noticia de su eliminación empañe el carácter que mostró en la casa y se marchó por la puerta grande, y lo hizo cantando “Flowers”.
Yanina Zilli solo recibió el 2.1% de los votos en la placa en la que el público decidió quién quiere que llegue a la final -y gane- Gran Hermano Generación Dorada.