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Gran Hermano Generación Dorada: Yanina Zilly, la última expulsada

La icónica exvedette de los años 90's se despidió de la casa de Gran Hermano a lo grande, después de 197 días de encierro y se quedó con la quinta posición.

Gran Hermano Generación Dorada avanza hacia su desenlace y en la noche del lunes 7 de septiembre Yanina Zilli abandonó la casa en la última Gala de Eliminación y lo hizo por decisión de los espectadores de Telefe, luego de ser la jugadora con menos votos positivos para seguir en la competencia.

Antes de dar a conocer la votación que decidió quien sería la participante en lograr la quinta ubicación, Santiago del Moro informó por -orden aleatorio- que seguían Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Solange Abraham. Al momento de revelar la decisión "del soberano", Luana y Sol se pusieron del lado de Zilli y Yipio del de Charlotte Caniggia, la última en sobrevivir a la Gala de Eliminación.

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Yanina Zilli se fue de Gran Hermano Generación Dorada después de 197 días de aislamiento, ingresó en la casa el 23 de febrero y nunca había salido. La icónica exvedette de década de 1990 volvió a estar en boca de todos gracias a la personalidad que demostró en el reality. Fiel a su estilo, no dejó que la noticia de su eliminación empañe el carácter que mostró en la casa y se marchó por la puerta grande, y lo hizo cantando “Flowers”.

Yanina Zilli solo recibió el 2.1% de los votos en la placa en la que el público decidió quién quiere que llegue a la final -y gane- Gran Hermano Generación Dorada.

Todos los eliminados de esta temporada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino
  29. Titi Tcherkaski
  30. Nenu López
  31. Leandro Nigro (placa planta)
  32. Manuel Ibero
  33. Juan Carlos López (placa planta)
  34. Emanuel Di Gioia
  35. Sebastián Cola
  36. Cinzia Francischiello (abandono por salud)
  37. Steffany “Campanita” Pereira
  38. Juan “Juanicar” Caruso (abandono por decisión propia)
  39. Matías Hanssen
  40. Alejandra Majluf
  41. Tamara Paganini
  42. Pincoya
  43. Mariela Prieto
  44. Yanina Zilli

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