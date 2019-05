“Yo no… ¿qué me voy a meter?, dijo en un primer momento el coconductor, que se arrepintió al instante y reconoció que “con Sophie Turner sí… yo me meto con Sophie Turner… ¿la ubican? de Game of Thrones”.

“¿La mala?”, le consultó Dominique.

“No, la que decís es Cersei (Lena Headey), Daenerys es Emilia Clarke, y está Sophie Turner, que es una de las hijas de los Stark, que primero es muy humillada y después se queda…”, llegó a decir Canaletti al borde del spoiler. “Bueno, ella es una chica rubia y alta. Muy bonita. Con ella viajo en ascensor. Con Arya (Maisie Williams) no”, agregó.

“Algún día, Sophie va a venir a Artear y vas a poder viajar en ascensor con ella”, le dijo Di Serio.

“Ojalá... y con Eva Green también, que ya no tiene nada que ver con Game of Thrones… ¡Y con mi mujer, por supuesto! Sobre todo con mi mujer”, exclamó el coconductor, a la espera de represalias cuando volviera a la casa.

Para su mala suerte, Sophie Turner (23) contrajo matrimonio a principios de este mes con Joe Jonas, uno de los tres Jonas Brothers.