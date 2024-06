Ricardo Darín cruzó a Alejandro Fantino por sus críticas: "No es verdad que tuve..."

En el día de ayer, el actor le brindó una entrevista a un móvil de A la tarde (América) y le contesto al periodista: “Un poco me sorprendió, pero las personas cambian. Tampoco él me debía nada. No entendí muy bien el por qué de eso, porque primero que no es verdad que tuviera un auto que chocara contra los árboles, pero salgamos de acá, porque no le contesté en su momento, no lo voy a hacer ahora”.

Sobre sus palabras respecto del INCAA aclaró: “O no se entendió bien lo que quise decir, o no me supe explicar, puede ser. Yo decía que básicamente responsabilizar a los artistas en general por períodos largos donde las cuentas no cierran me parecía un poco perverso por un lado, imprudente e injusto, porque en realidad se debe a muchas otras cosas”.

“Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y dijeron ‘córtenle las piernas al bastardo’ y mandaron a algunos muchachos”, dijo para cerrar aclarando que “no me molestan las críticas, me molesta cuando se miente”.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre Ricardo Darín

El conductor de Neura fulminó a Ricardo Darín por defender al INCAA: “Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos”, dijo.

“Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta”, cerró.