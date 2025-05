Ricardo Darín le respondió a Luis Caputo: "Debería ser un poco más educado"

El actor cuestionó esta idea por considerar que la mayoría no tiene ni siquiera lo básico para sobrevivir y puso como ejemplo el precio de las empanadas. Esto generó la reacción del ministro de Economía, Luis Caputo.

Al ser interrogado por Intrusos, Darín dijo “qué revuelo se armó. Cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque. Pero en realidad me parece que quedas claro de qué estaba hablando”.

“Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno y del señor Caputo que me trató de Ricardito. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia”, opinó el actor, enterado de que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que “se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”.

“Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Más allá de eso, reinterpretar lo que quise decir va en cada uno. Es una oportunidad para comprobar cuanta gente hay cargada y que vuelca todo su odio. Te acusan de cosas que no soy”, continuó el actor.

De todas formas, el actor consideró que es importante opinar: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.

Increíble: Mirtha Legrand reveló que "El Eternauta" la mandó al oculista

En un divertido y sorprendente momento, Mirtha Legrand, la diva de la televisión argentina, contó en su programa "La Noche de Mirtha" que el furor por "El Eternauta", la nueva serie de Netflix, la llevó directamente al oculista. La conductora recibió a los protagonistas de la exitosa ficción y compartió una anécdota que provocó la risa de sus invitados.

Legrand, reconocida por su agudeza y su pasión por el entretenimiento, confesó haber quedado enganchada con la adaptación del clásico de la historieta. "Yo vi hasta el cuarto (capítulo), me quedan dos por ver", comenzó relatando, para luego añadir con su particular estilo: "Pero me encanta. Me quedaba viéndolo hasta las dos de la mañana, tres de la mañana. Tuve que ir al oculista después".

Las risas de los comensales no se hicieron esperar ante la insólita revelación de Mirtha. Sin embargo, ella, con total seriedad, continuó explicando la situación. "¡En serio! No se rían. El doctor me dijo qué estaba haciendo y le dije que estaba viendo televisión. Ahí me respondió ‘¿en qué condiciones?, ¿lo ve con anteojos?’. Y cuando le dije que no, me dijo que me los ponga", detalló, generando aún más carcajadas.

La conductora, a pesar de la visita al médico, no escatimó en elogios para la producción argentina. "Pero me pareció maravilloso cómo está filmado", concluyó, dejando en claro su admiración por el trabajo realizado en "El Eternauta".