Roberto Carnaghi: "Me veo más viejito"

Gardel, ¿cada día canta mejor?

-Ese dicho popular está unido al sentimiento. Cuando yo escucho algunas canciones de Gardel, me emociono, sobre todo ahora que estoy haciendo este espectáculo.

¿Usted soñó con su pintarlos? -Nunca. Jamás se me pasó esa idea por la cabeza.

En algún momento, ¿tuvo la ñata contra el vidrio?

-Sí, tuve la ñata contra el vidrio e intentaba ver qué había del otro lado.

¿Cómo se ven las cosas desde ese lugar?

-Si uno se detiene a observar, es porque existe algún interés, algo mágico en lo que mira y que desea participar. La mirada va cargada con el deseo de estar del otro lado.

¿Con qué ojos mira la vida?

-Mi mirada tuvo distintas etapas, pero siempre creí que la vida era hermosa. Lo mejor que uno puede tener es estar vivo y tener pasión, aunque en ciertos momentos tengo una mirada amarga sobre la existencia. Te diría que mi mirada es crítica, pero de apoyo. Hoy, cuando miro, me duele.

¿Se siente de vuelta de algo?

-¡Nooo! Yo sigo yendo. Si algo mamé desde chico es que no estoy de vuelta de nada. Al contrato, quiero seguir descubriendo cosas. El que cree que está de vuelta de la vida, no entendió nada.

¿Y hacía dónde cree que va?

-Hacia mi ancianidad, hacia el final. Mi ovillo tiene cada día menos hilo.

¿Cómo vive ese tránsito?

-Bastante bien, no es algo que me desespere. Sé que es parte de la vida. ¡Qué le voy a hacer!

¿Lo dice con resignación?

-No, porque tuve la suerte de llegar hasta acá.

¿Con eso se conforma?

-No. Ojalá pueda vivir hasta los 120 años (risas). No me planteo que me puede pasar algo mañana pero me puede suceder. Que la parca llegue, cuando tenga que llegar.

¿Le gusta la imagen que le devuelve el espejo?

-¡Nooo! Ahora me veo más viejito, pero no tengo tantas arrugas. Cuando miro una foto mía de joven me digo: ‘¡La puta, carajo!’, pero nunca me dije: ‘Robertito qué hermoso sos’ (risas).

Su edad biológica, ¿concuerda con la mental y espiritual?

-Sí Existe una armonía. En ese sentido, no he cambiado. Lo más importante no lo modifiqué.

En la Universidad de la vida, ¿en qué materia lo aplazaron?

-En varias, pero lo que siempre le transmito a mis seres queridos es que hay que mirar hacia adelante y que mientras uno esté vivo hay que hacer todo lo posible para que las cosas cambien. Yo apuesto a la vida, pero no soy un estúpido ni un diletante. Para apostar, hay que saber, conocer, leer, escuchar a los demás, tener opinión propia, ser profundo y conocer el pasado. Hay que ser coherente, tener en cuenta al otro y dejar de mirarse el ombligo.

¿Hace las cosas impulsado por necesidad, por placer o por dinero?

-En momento de mucha necesidad, hice algunas cosas por dinero, pero aunque fuese algo chiquitito o burdo, nunca lo minimicé, ni lo desprecié. La retribución por el laburo de uno es el dinero, pero también hice cosas en la que recibí el afecto de la gente. En una de las cosas que estoy haciendo, me pagan lo que estipula el convenio, pero lo hago porque me gusta, hablo del programa ‘Sí, sólo sí’. Siempre hago mi trabajo lo mejor que puedo, así haya diez personas en la platea. Me parece horrible y muy sucia esa idea de ‘Hay poca gente, vamos a hacerlo así no más’, no es mi caso, pero eso pasa.

¿De qué padece el país?

-Históricamente nuestro país siempre estuvo fracturado y sigue pasando lo mismo. Lo terrible es que Argentina es maravillosa, tiene de todo, pero nunca podemos salir adelante, siempre estamos empezando de nuevo y cada vez se hace más difícil.

Como padre, ¿qué es lo mejor que le brindó a sus hijos?

-Quererlos y haberles dado, junto a mi mujer, una familia. Con sus más y sus menos, somos una familia que está entera. Una de las cosas que les digo a mis hijos es que estén dónde estén, la familia sigue siendo la familia. Por la familia, todo. Para mi es lo mejor que me pasó. La familia es el ancla.

Por último, ¿está convencido que se cosecha lo que siembra?

-No. Hay gente que cosecha y cosecha sin haber sembrado nada y otros que sembraron y sembraron y nunca pudieron cosechar. Todo es relativo.