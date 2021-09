Rocío Marengo se hartó de su novio: "Estoy hasta acá de tus bolas pesadas"

Después de una semana que describió como dura y en la que se sacrificó mucho en los ensayos, la modelo y su bailarín se lucieron y lograron un gran puntaje: 10, 9, 6 y 7 puntos por parte de Ángel De Brito, Guillermina Valdez, Hernán Piquín y Jimena Barón, respectivamente, además de una buena devolución (con voto secreto) de Pampita.

Sin embargo, la rubia confesó en cámara no disfrutar de la devolución del jurado porque está "harta" de no sentirse acompañada por su pareja desde hace ocho años, el empresario Eduardo Fort (hermano del fallecido Ricardo).

"Capaz no entienden. Yo hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación", arrancó Marengo, aunque aclaró enseguida que la relación está bien pero no se siente apoyada.

"No es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida", soltó ante la mirada de Tinelli, que se dedicó a escucharla en silencio y prestarle su micrófono.

Marengo-Fort.jpg Rocío Marengo hace ocho años que está en pareja con el empresario Eduardo Fort. Archivo.

"Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da, vergüenza?", dijo buscando ser escuchada.

Entre lágrimas, Rocío reveló: "Me mintió. Me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir".

"Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá", señaló llevándose su mano a la frente, lo que provocó el aplauso de todos.

Embed

"Su familia me ama, la viste acá a Martita (Fort) bancándome, me gané el cariño de sus hijos y vos sabés lo que es una familia ensamblada", le dijo a Tinelli, "pero él como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas. No lo merezco", añadió.

Luego pidió disculpas, se abrazó y saludó con los miembros del jurado y siguió llorando a un costado. "¡Mirá que liviano, lo tendría que haber dicho antes, y disfrutaba el diez", dijo mientras recibía también el saludo del conductor.