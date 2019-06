Rocío Oliva: "Tenemos buena relación pero es imposible volver"

La ex del Diez estuvo con su abogada, Ana Rosenfeld, pero por parte del ex futbolusta nadie fue a la audiencia.

Matías Morla, su abogado, no se hizo presente y ellos aseguran que no es un reclamo que pueda ser tramitado en Argentina ya que la convivencia entre ellos se dio en Dubai por lo que la presentación debería hacerse allá.

A la salida de la audiencia quien habló fue Rocío Oliva y se mostró mas que incómoda cuando le tocó responder sobre los rumores que indican que ella estuvo el jueves por la noche con el Diez en lo que fue una nueva noche de amor y sexo entre ellos.

"¿Cómo está tu relación con Diego?", fue la pregunta de Cora Debarbieri. A lo que ella reconoció: "Bien, bien. Tenemos buena relación". Luego, la periodista indagó: "¿Tienen una relación de pareja? ¿Se dieron una nueva oportunidad?". De inmediato, Rocío reaccionó, lacónica: "No, de pareja no". Casi al mismo tiempo, otro cronista averiguó: "¿Estás viviendo con Diego, Rocío?". Inmutable, ella replicó: "No, yo vivo acá, en Bella Vista".

Avanzada la entrevista bajo la lluvia, Debarbieri insistió: "¿Vas a ver a Diego todos los días? ¿Algunas veces te quedás a dormir?". Incómoda, con su rostro ruborizado, esforzándose por no reírse, ella afirmó: "No, no. Nada que ver. Ni voy todos lo días ni me quedo a dormir".

Antes de levantar el vidrio de su auto y poner primera, el movilero Alejandro Guati consultó: "¿Este reencuentro puede terminar en una nueva relación con él?". Y Rocío Oliva desestimó toda la posibilidad de volver a los brazos de Diego Maradona: "Es imposible".

La pelea con Lili

Lo llamativo de esa negación fue que unos minutos antes, en otra nota, Rocío se refirió al rumor sobre la pelea a golpes de puño con una de las hermanas de Diego. Si bien negó el hecho, sí contó que visita a Maradona. "Con Diego está todo bien, no hubo violencia ni nada por el estilo. Con Lili, no sé, yo voy a ver a Diego. A mí quién esté, le guste o no le guste, es cartón pintado. Yo voy a ver a Diego, a charlar, tomar unos mates...".

Y enseguida agregó: "Con Lili hubo un intercambio de palabras y nada más. Yo no grito porque me saca mucha energía, no hay cosas que me enojen", dijo como queriendo dar a entender que nunca llegaron a las manos como se había dicho en un principio sobre la pelea en la casa de Nordelta.

Ahora esta causa tendrá una nueva audiencia y en el caso que no vuelvan a presentarse entonces se iniciará la etapa judicial en la que Rocío reclama una suma millonaria en dólares -cerca de los 6 millones- por el tiempo en el que compartieron juntos. Claro que en Dubai no le será sencillo reclamar a Rocío y mucho menos teniendo en cuenta que aún tiene causas que el propio Diego le inició.