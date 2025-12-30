Romina Gaetani denunció a su exnovio, Luis Cavanagh, por agresiones y fue hospitalizada

"Una actriz muy conocida fue internada anoche en un sanatorio de Pilar, policía, atención en la guardia y después la derivaron a otro sector. Aparentemente tendría que ver con violencia de género con respecto a su pareja. Estoy hablando de Romina Gaetani", comenzó Angel de Brito, al aire de LAM.

"Policía del 911 se presenta en el Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género, quien una vez en el lugar se tuvo entrevista con personal de seguridad que manifestaban que una femenina que se encontraba nerviosa había sido agredida por su pareja", narró el conductor de las noches de América, sobre el contenido de la exposición policial.

"Se solicitó ambulancia y personal policial. Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, 48 años, actriz, soltera... quien relató que su pareja era agresiva por celos, por lo que se solicitó ambulancia del SAME dispone traslado de la misma porque se encontraba muy nerviosa", amplió De Brito, sobre la información a la que accedió.

CÓMO SIGUE LA REALIDAD DE GAETANI

Romina fue llevada al hospital zonal de Pilar y asistida por la UFI de Género, especializada en este tipo de casos. La policía le tomó la testimonial correspondiente y trasladó a dependencia al imputado identificado como Cavanagh, Luis Ramón. Argentino, 59 años, divorciado, empresario.

Romina Gaetani, nota Romina con quien era su novio, el empresario Luis Cavanagh.

De Brito intentó comunicarse durante todo el día de ayer con Gaetani sin obtener respuesta alguna. Considerando que se trata de una situación sumamente delicada, se espera la palabra de la dúctil actriz en la medida en la que, claro, se sienta en condiciones de hablar con los medios de comunicación.

Romina Gaetani, nota 2