Romina Uhgri, ex Gran Hermano, contó su drama con el consumo de drogas

"Fue un momento de caída de mucho dolor también. El dolor me llevó a hacer cosas… Cuando salimos de la casa todos salimos con mucha fama y exposición, uno sabe dónde se mete, pero después no se imagina las consecuencias. De mí se dijeron muchísimas cosas", comenzó Romina, en diálogo con Infama, por América.

“Cuando las nenas se iban con su papá yo me quedaba muy mal. Yo no me podía quedar en la casa, me tenía que ir, porque me quedaba llorando muy mal… Todas las cosas que se dijeron tuvieron una consecuencia muy grande en mí que fue meterme en el mundo de la noche”, se sinceró, Ughri, en el programa de Marcela Tauro.

“Empecé a salir… Creo que en los 35 años de vida no había hecho lo que hice en esos dos años. Me encontré con muchísima gente y ahí fui muy frágil. Hubo una persona puntual del medio, que al momento decís gracias, te invitan cosas. Era un momento de alegría que no quería que se termine más la noche. Ya estaba pensando en el finde siguiente que iba a salir”, recordó la ex participante del reality show de Telefe.

EL SINCERICIDIO DE ROMINA

“Soy una persona que me cuido mucho, que amo a mis hijas, sé la madre que soy, la amiga, la compañera, entonces para mí eso fue fuerte y lamentablemente no lo pude manejar. Y es triste, porque siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas, pero no lo pude manejar”, contó, Romina.

“Empecé a tomar pastillas y lo que le dicen MDMA. La verdad nunca me animé a probar nada más, pero no quería salir si no tenía eso. Empezaba a buscar, a buscar y si no conseguía me ponía agresiva. Pude salir de toda esa porquería, porque entrás en una felicidad y luego entrás en un vacío. Estuve en depresión, empecé con ataques de pánico y una amiga me recomendó a su psiquiatra y cuando me vieron estaba muy mal y empecé con medicación", contó Ughri, quien pudo terminar con la dura etapa, en los primeros meses de este 2025.