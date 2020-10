Romina Malaspina, tapada sólo con un gato

La conductora de Canal 26 recibió un tendal de comentarios positivos y de likes de su cuantiosa legión de seguidores.

“Mi foto fav de @revistacaras porque estoy con @mia__thekat, quiero hacer un cuadro con esta foto la amo”, escribió junto a la foto.

En la postal, se la observa con los brazos cruzados adelante mientras sostiene al pequeño felino y con el pelo suelto.

También se pueden ver en detalle los tatuajes que tiene en el brazo y de costado al abdomen.

En el noticiero de Canal 26 sorprende a diario con sus look, con los que luce toda su belleza. Algunos de ellos terminan siendo muy comentados y hasta marcan tendencia.

Luego de estar fuera de la pantalla por un tiempo, retornó al centro de la escena con en la conducción de un noticiero y con su agitada participación en las redes sociales.

malaspina.jpg Romina Malaspina propuso aceptar una cita a cambio de 1 millón de likes. Y su fan los consiguió en 24 horas

Romina Malaspina fue una de las participantes de “Gran Hermano 2015” y su paso por la casa más popular de la televisión no pasó desapercibido.

También formó parte de varios reality shows, incluyendo “Doble Tentación” en Chile y el reconocido “Supervivientes” en España en 2018.

SE VIENE LA CITA

En los últimos días quedó en el centro de la escena luego que youtuber Oscu la invitara a salir y la modelo le pida que cumpla el desafío de lograr un millón de likes.

El joven los consiguió y luego de incumplir su promesa, Romina se encontrará con Oscu.

malaspina-espejo.jpg

Cuando recibió el ofrecimiento, sorprendida, la conductora de Canal 26 se hizo cargo de su pedido. “Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dice ‘Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo’. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar ni cag…”, explicó.

Y agregó: “Chicos me re cabió, llegó en un día a un millón de likes. No puedo no cumplir, tengo que darle su cita, pero qué pasa, estamos en covid, o sea, no podemos romper los protocolos. Estaba pensando hacer una cita virtual. ¿Qué te parece? Novios no”.

malaspina.jpg

Sin embargo, los usuarios de las redes señalaron que el argumento de Malaspina para no verse personalmente era vago, ya que cuando la cuarentena era más estricta salió y hasta grabó un videoclip con el trapero Ecko.