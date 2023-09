Romina Uhrig confesó que un futbolista está "loco" por ella

En las últimas horas, la exdiputada decidió compartir públicamente una conversación que mantuvo con un futbolista a través de mensajes, dejando a todos sorprendidos.

Cabe mencionar que en los últimos días se la vinculó con Alexis Quiroga, a quien todos conocen como "Cone", también exparticipante de GH y actual compañero en el programa de Marcelo Tinelli.

"Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp. 'Hola Romina, soy tal representante de futbolista' y yo le puse: 'Hola, ¿Cómo estás?'. Y me dice 'tengo un futbolista loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada para no meternos en…' y te juro que le dije 'Estoy casada'. 'Voy a tener que decirle (al jugador) que tenga otros gustos', contestó", expresó Romina en entrevista con Ulises Jaitt.

En ese momento, el conductor le hizo a la repregunta que cualquier conductor le haría: "¿Qué jugador era?", a lo que Uhrig contestó: "No tengo idea, porque no me interesa".

Así las cosas, si bien no dio nombres propios, la exparticipante de Gran Hermano hizo pública una situación que sin dudas puso nervioso a este enigmático deportista.

Romina Uhrig La exparticipante de Gran Hermano abrió su corazón en República Z y contó por primera vez los hechos que sufrió durante su infancia.

Romina Uhrig sufrió una terrible decepción en el Bailando 2023

Después de un debut con sabor a poco, Romina Uhrig tenía todo listo para cumplir con su segunda performance en el Bailando 2023, pero por falta de tiempo por una extensa previa de El Tirri y Eva Bargiela, que habló de su separación de Facundo Moyano, se quedó con las ganas de salir a la pista.

En las redes sociales de LAM (América), compartieron el momento en el que la ex Gran Hermano se retira enojada del estudio. Parecería ser que se enojó bastante por dos motivos: el primero porque habían ido a verla sus pequeñas hijas, y segundo porque le preparó comida al jurado. En el piso también estaba Walter Festa, con quien se dio una nueva oportunidad tras otra breve separación.