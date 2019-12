Hace algunos meses para llevar tranquilidad a los fanáticos, Ryan Reynolds había adelantado que solo era cuestión de tiempo para que una nueva secuela empiece su desarrollo.

“Creo que estamos en el camino, pero todavía lo estamos resolviendo. Marvel ha prometido que podríamos seguir jugando en la clasificación R, y la esperanza es que también nos permitan asomarnos un poco al MCU y formar parte del mismo dejando ver al personaje por su gran mundo abierto".

Ahora, tras varias especulaciones, el actor confirmó que su amado personaje será parte de una de las fases marvelitas. “Sí, estamos trabajando ahora mismo con el equipo al completo. Estamos en Marvel ahora, que es como estar en la liga de los mayores de repente. Es una locura. Pero sí, estamos trabajando en ello”, reveló como invitado a LIVE Kelly and Ryan.

Ryan Reynolds confirma Deadpool en el MCU

Aunque puede parecer delirante, no sería extraño que Deadpool se cambie de universo cinematográfico. ¿Viajes interdimensionales? ¿Una ruptura grosera de la cuarta pared? Cualquiera de estas dos opciones, ya las ha realizado en las viñetas.

Además, películas inminentes en la saga como Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021) abrirán aún más el juego entre las realidades paralelas existentes. Se viene el crossover más esperado.

ADEMÁS:

Las series que llegan (y vuelven) a HBO en enero de 2020

Crisis en Tierras Infinitas: dos avances nos preparan para el final