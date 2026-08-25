Llega el adelanto de "Lo dejamos acá", la nueva película Ricardo Darín y Diego Peretti

El filme tendrá su premiere mundial en el Festival de San Sebastián y llegará a Netflix en octubre y narra la historia de un psicoanalista que pierde la fe y un escritor "bloqueado"
"Lo dejamos acá", la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, llegará a Netflix el próximo viernes 16 de octubre, luego de su premiere mundial, que se realizará en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España.
Producida por Kenya Films, con Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak como productores, y dirigida por Hernán Goldfrid ("Atrapados", "El jardín de bronce", "Tesis sobre un homicidio"), el filme marca el regreso a la pantalla grande del protagonista de "Argentina, 1985" y luego del éxito mundial de la serie "El Eternauta".
La presentación en el Festival de San Sebastián -que se celebrará del 18 al 26 de septiembre en Donostia- es uno de los escenarios más relevantes del cine iberoamericano, y en una edición especial en la que Darín será la imagen oficial del festival de este año.
"Lo dejamos acá" es una historia donde la relación entre terapeuta y paciente empieza a tomar caminos inesperados. Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta.
Además de Darín y Peretti, completan el elenco Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.
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