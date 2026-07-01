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Se conocieron los motivos por los que se separó Gonzalo Bonadeo, tras más de 20 años

 - Por Noelia Santone

El periodista deportivo terminó su relación con la mujer con la que compartió más de veinte años y tuvieron dos hijos. "Venían a los tiros".

Gonzalo Banadeo se separó de Carola Carey, su mujer durante los más de últimos veinte años. Hace largos meses que la pareja se terminó, a pesar de intentar recomponer el vínculo, pero la noticia se conoció recién ahora, en el contexto de la Copa del Mundo. "La relación no daba para más, venían a los tiros". "Él es el famoso, es un número uno. Un vínculo muy largo. Tienen una hija, es talentoso. No creo que le guste que anunciemos esta noticia", comenzaron a contar, en modo "enigmático" en LAM, el programa de Ángel de Brito, en el prime time de América.

"La relación no daba para más, venían a los tiros", ampliaron, sobre como fueron los últimos tiempos de la relación entre Gonzalo y quien fue su esposa. "Se separó Gonzalo Bonadeo, hace un año que están separados. Me cuentan que intentaron salvar la pareja pero que ya venían para atrás", revelaron, al aire, sobre el presente del periodista deportivo.

Recordemos que Bonadeo y Carmela protagonizaron una boda que se expuso en los medios de comunicación, con una imponente fiesta allá por el año 2011, luego de siete años de noviazgo, y dos hijos: Joaquina y Fermín. Pero, más allá de lo construido juntos, de todo lo vivido, ahora decidieron seguir sus caminos por separado.

Gonzalo Bonadeo, nota
Gonzalo, su exmujer, Carmela Carey, y uno de sus dos hijos en común.

Gonzalo, su exmujer, Carmela Carey, y uno de sus dos hijos en común.

Bonadeo analizó a los entrenadores argentinos en el Mundial

En una reciente nota para Ahora Vengo, por AIRE, sostuvo que la presencia de entrenadores argentinos en la Copa del Mundo responde al prestigio que construyeron a lo largo de los años. "Mauricio Pochettino, por ejemplo, llegó a Estados Unidos luego de una gran campaña en Tottenham. Marcelo Bielsa consiguió un ascenso con Leeds y Gabriel Heinze es ayudante de campo en Arsenal. En muchos deportes tenemos entrenadores importantes y el fútbol no es la excepción".

"Si no pasan de ronda, no hay problema. Estamos hablando de que por alguna razón las federaciones confían tanto en técnicos argentinos. También hay que agregar que antes de Néstor Lorenzo estuvo José Pekerman. Cada uno en su estilo y en sus formas. Creo que el que más ha logrado concretar algo positivo es Néstor Lorenzo".

Aparecen en esta nota:

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