¿Quién es la nueva pareja de Jesica Cirio?

Jesica Cirio y Nicolas Trombino Jesica Judith Wanda Cirio y Nicolás Ariel Trombino

En el marco de la investigación por evolución patrimonial del entorno de Martín Insaurralde, la Justicia dispuso distintos allanamientos realizados por Gendarmería Nacional. Uno de ellos se concretó en el departamento que Cirio compartiría con Trombino en la calle Ortega y Gaset de Palermo. Allí e secuestraron varias armas registradas a nombre del empresario: una escopeta Akkar calibre 12 (modelo Stopping Power) y una pistola Glock 19 calibre 9 mm, junto con cargadores y municiones CBC.

Durante el procedimiento también se encontraron 0,83 gramos de un polvo rosa -posiblemente “tusi” o cocaína rosa- y 1,57 gramos de una sustancia granulada amarronada, que serán sometidas a pericias químicas. Medios indican que se trataría de consumo personal.

Trombino fue incorporado formalmente a la causa y, junto a Cirio y otras personas vinculadas, tiene prohibición de salida del país. La investigación analiza relaciones comerciales y patrimoniales de su entorno.