¿Quién es la nueva pareja de Jesica Cirio?

El empresario de 41 años, es el dueño de un imperio mayorista supermercadista y proveedor estatal con sociedades en el país y Estados Unidos.
Nicolás Ariel Trombino, de 41 años y radicado en Guernica, provincia de Buenos Aires, es un empresario del rubro de supermercados mayoristas y proveedor del Estado que saltó a la escena pública debido a su relación sentimental con la modelo y conductora Jesica Cirio, con quien espera un hijo para el último trimestre del año. Su nombre -también- aparece en la investigación federal por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos derivada de la causa de Martín Insaurralde, exesposo de la exconductora de Telefe.
Trombino comenzó su actividad comercial en 2012 como proveedor del Estado bonaerense, habilitado para comercializar alimentos, bebidas y tabaco en los partidos de Presidente Perón y Almirante Brown -Pcia de Bs. As.-. Desarrolló su carrera en el supermercadismo mayorista con varias sociedades activas:
Además, en 2013 participó en un fideicomiso con su entonces pareja y otros socios vinculados al transporte, y en 2021 creó Oltiva Group Incorporation en Miami, Florida (Estados Unidos), una sociedad cuyo objeto social es “cualquier y todo negocio lícito”. La firma continúa activa según registros del estado de Florida.
Según los primeros rumores, Jesica Judith Wanda Cirio y Nicolás Ariel Trombino mantienen una relación sentimental desde agosto de 2025. Actualmente, la pareja espera un hijo, el segundo de la modelo, que ya tiene a Chloé -de 8 años- fruto de su relación con Martín Insaurralde. El empresario es padre de un joven de alrededor de 21 años.
En el marco de la investigación por evolución patrimonial del entorno de Martín Insaurralde, la Justicia dispuso distintos allanamientos realizados por Gendarmería Nacional. Uno de ellos se concretó en el departamento que Cirio compartiría con Trombino en la calle Ortega y Gaset de Palermo. Allí e secuestraron varias armas registradas a nombre del empresario: una escopeta Akkar calibre 12 (modelo Stopping Power) y una pistola Glock 19 calibre 9 mm, junto con cargadores y municiones CBC.
Durante el procedimiento también se encontraron 0,83 gramos de un polvo rosa -posiblemente “tusi” o cocaína rosa- y 1,57 gramos de una sustancia granulada amarronada, que serán sometidas a pericias químicas. Medios indican que se trataría de consumo personal.
Trombino fue incorporado formalmente a la causa y, junto a Cirio y otras personas vinculadas, tiene prohibición de salida del país. La investigación analiza relaciones comerciales y patrimoniales de su entorno.
comentar