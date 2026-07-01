Por primera vez, habló Federica Pais tras la trágica muerte de su hermana Ernestina: "Estamos en una locura"

Federica Pais, nota

CON UNA MANO EN EL CORAZÓN

"Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan", se sinceró Federica, sobre su necesidad más interna, en horas en donde en su vida y en la de su familia, todo es caos, atravesado por un inmenso dolor, difícil de explicar y de entender, tal vez.

"Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar. Abrazo enormemente a toda la familia”, cerró Pais sus dichos, a fin de hablar, sin profundizar en mayores detalles, a sabiendas de que el medio y sus colegas iban a estar pendiente de lo que tuviese para decir.