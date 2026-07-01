Por primera vez, habló Federica Pais tras la trágica muerte de su hermana Ernestina: "Estamos en una locura"

La conductora regresó a su programa nocturno en Argentina 12 y habló del terrible momento familiar que atraviesa. "Uno se queda con que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta".
Federica Pais decidió retomar las actividades laborales a tres días del terrible accidente en la vías de San Isidro que terminó con la vida de su hermana, Ernestina. Lo hizo en su programa nocturno y habló del durísimo momento familiar que le toca atravesar, con un inmenso dolor. "Es un vértigo difícil de explicar".
“Necesitaba estar acá, tomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el día más pesado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", comenzó Ernestina, al aire de su programa en Argentina 12, en los estudios de Palermo, al volver al trabajo, a 3 días del accidente ferroviario que le costó la vida a su hermana.
"Pero es una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto también de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo. Más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado entre ella y yo, sabíamos lo que nos unía cuando pasan estas cosas".
"Uno se queda con que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. De alguna manera está encontrando respuestas, las que tanto buscó acá y que tanto le dolían. Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido”, expresó Pais, al aire de su ciclo informativo, en los mismos estudios de El 9.
"Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan", se sinceró Federica, sobre su necesidad más interna, en horas en donde en su vida y en la de su familia, todo es caos, atravesado por un inmenso dolor, difícil de explicar y de entender, tal vez.
"Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar. Abrazo enormemente a toda la familia”, cerró Pais sus dichos, a fin de hablar, sin profundizar en mayores detalles, a sabiendas de que el medio y sus colegas iban a estar pendiente de lo que tuviese para decir.
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