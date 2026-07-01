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Por primera vez, habló Federica Pais tras la trágica muerte de su hermana Ernestina: "Estamos en una locura"

 - Por Noelia Santone

La conductora regresó a su programa nocturno en Argentina 12 y habló del terrible momento familiar que atraviesa. "Uno se queda con que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta".

Federica Pais decidió retomar las actividades laborales a tres días del terrible accidente en la vías de San Isidro que terminó con la vida de su hermana, Ernestina. Lo hizo en su programa nocturno y habló del durísimo momento familiar que le toca atravesar, con un inmenso dolor. "Es un vértigo difícil de explicar".

“Necesitaba estar acá, tomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el día más pesado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", comenzó Ernestina, al aire de su programa en Argentina 12, en los estudios de Palermo, al volver al trabajo, a 3 días del accidente ferroviario que le costó la vida a su hermana.

"Pero es una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto también de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo. Más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado entre ella y yo, sabíamos lo que nos unía cuando pasan estas cosas".

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"Uno se queda con que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. De alguna manera está encontrando respuestas, las que tanto buscó acá y que tanto le dolían. Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido”, expresó Pais, al aire de su ciclo informativo, en los mismos estudios de El 9.

Federica Pais, nota

CON UNA MANO EN EL CORAZÓN

"Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan", se sinceró Federica, sobre su necesidad más interna, en horas en donde en su vida y en la de su familia, todo es caos, atravesado por un inmenso dolor, difícil de explicar y de entender, tal vez.

"Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar. Abrazo enormemente a toda la familia”, cerró Pais sus dichos, a fin de hablar, sin profundizar en mayores detalles, a sabiendas de que el medio y sus colegas iban a estar pendiente de lo que tuviese para decir.

Habló Federica Pais, tras la muerte de Ernestina

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