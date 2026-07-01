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Habrá una junta médica con el cuerpo de Silvina Luna para determinar la culpabilidad de Aníbal Loctocki

 - Por Noelia Santone

A comienzos de agosto, un equipo médica buscará conocer la responsabilidad del excirujano en la muerte de la actriz, dos años atrás.

Se llevará a cabo una nueva Junta Médica para investigar las causales de muerte de Silvina Luna. El procedimiento de investigación científica y judicial se realizará el próximo 4 de agosto, en horas de media mañana, en el edificio de la Morgue Judicial, ubicado en el centro porteño. Se busca determinar el grado de responsabilidad de Aníbal Lotocki, el ex cirujano plástico, que supo operar en más de una oportunidad a la modelo y actriz.

Los puntos claves que busca determinar el conjunto de profesionales son varios, a saber: primero y principal, evaluar la responsabilidad penal y su grado sobre el accionar médico de Loctocki, siendo que está privado de su libertad, hace tres años, sin condena firme. Algo que, se entiende, de confirmarse el presunto informe del año pasado, ocho especialistas determinaron una definición clave...

Que la muerte de Silvina estuvo directamente vinculada a las cirugías estéticas que Lotocki le practicó, varios años atrás, siendo que en la actualidad el enfrenta cargos legales pero por Homicidio Simple. Y que, actualmente cumple prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza por otro caso, además de tener una condena previa confirmada a 8 años de prisión por lesiones graves.

Silvina Luna, nota 1

CÓMO SERÁ EL DOCUMENTAL DE SILVINA

Perfecta: La voz de Silvina Luna, es una documental construido en base a material recopilado, con atino, de archivo, entrevistas, videos y audios de voz de la modelo, que se estrenará en 2027, por la plataforma de Netflix. De los testimonios más importantes que se escuchan en la producción de Netflix son la del hermano de la mediática, Ezequiel Luna, y la de una de sus mejores amigas, Bárbara Corvalán.

Los dos enfatizaron que la idea de mostrarle al público videos tan conmovedores y fuertes fue de la propia Silvin. Tanto su hermano como su amiga expresaron que ella quería que “nadie viviera lo que ella sufrió” y, por eso, compartió el material que, en algunos meses, todos podrán ver.

Silvina Luna, nota 2
Una de las últimas imágenes que se conoció de Silvina, durante una de sus internaciones.

Una de las últimas imágenes que se conoció de Silvina, durante una de sus internaciones.

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