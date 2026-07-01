Habrá una junta médica con el cuerpo de Silvina Luna para determinar la culpabilidad de Aníbal Loctocki

Silvina Luna, nota 1

CÓMO SERÁ EL DOCUMENTAL DE SILVINA

Perfecta: La voz de Silvina Luna, es una documental construido en base a material recopilado, con atino, de archivo, entrevistas, videos y audios de voz de la modelo, que se estrenará en 2027, por la plataforma de Netflix. De los testimonios más importantes que se escuchan en la producción de Netflix son la del hermano de la mediática, Ezequiel Luna, y la de una de sus mejores amigas, Bárbara Corvalán.

Los dos enfatizaron que la idea de mostrarle al público videos tan conmovedores y fuertes fue de la propia Silvin. Tanto su hermano como su amiga expresaron que ella quería que “nadie viviera lo que ella sufrió” y, por eso, compartió el material que, en algunos meses, todos podrán ver.