Cande Vetrano y Andrés Gil en crisis por el escándalo entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Por otra parte, también se conoció que la actriz Dai Fernández -compañera de elenco de Nico Vázquez en "Rocky", también se separó de su pareja, el bailarín Gonzalo Gerber, después de siete años de relación.

Según detalló Pepe Ochoa en "LAM", los actores Andrés Gil y Cande Vetrano -que fueron padres de Pino en noviembre del 2024- estarían atravesando una crisis en su relación. El columnista notó cambios de comportamiento en sus redes sociales, comparándolas con las de años anteriores “Durante años, en los cumpleaños de los dos, ella subía fotos de ambos, y este año no subió nada”.

Días atrás, Andrés Gil -actor de "En otras palabras" junto a Gimena Accardi y dirigido por Nicolás Vázquez- publicó un emotivo posteo dirigido a su pareja Cande Vetrano por su cumpleaños.

image Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Andrés Gil responsables de la obra "En otras palabras"

“La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor” escribió Andrés Gil en su cuenta personal de Instagram, junto a imágenes de ambos. Ella simplemente contestó con un “te amo”.

Captura de pantalla 2025-08-19 a las 11.11.02a.m.

Por su parte, Cande Vetrano publicó varios carretes de imágenes de su reciente viaje a Nueva York, donde casi no hubo rastros de parte del actor, salvo en la última fotografía, donde se lo puede ver en un costado.

Captura de pantalla 2025-08-19 a las 11.17.40a.m.

Este martes Gime Accardi rompió el silencio en "Sería increíble" -en el streaming Olga- y confirmó que le fue infiel a su marido. “Me mandé una cagada” aseguró. A la salida del el programa, la actriz habló con los periodistas que la esperaban, y desmintió el posible vínculo con Andrés Gil, su compañero de obra "En otras palabras".