¿Se viene una nueva denuncia por violación contra Juan Darthés?

Y según se escucha, nada tiene que ver con su obligación judicial en la querella que el inició a la actriz Anita Coacci por "daños y perjuicios" y que tiene pronta audiencia. El sábado 15 de junio pasado el galán maduro le dijo a un amigo: "Estoy acá, en Ezeiza, recién llegado. Vine a ver a la viejita (por su madre) que estaba muy mal y de paso quiero ver a los loquitos (sus dos hijos) estos en el Día del Padre. Así que llamame que te quiero dar un abrazo".

El actor pensó que a veces el tiempo puede ayudar a anestesiar la memoria, pero en su caso no funcionó así sino que, por el contrario, se activó. Con su llegada al país y su refugio en un lujoso country de Rosario en casa de su hermano, esa vivienda fue víctima de un escrache.

Su abogado, Fernando Burlando, señaló que "con su llegada era esperable que aparezcan más denuncias y escraches y que así no se puede vivir". Por eso Darthés regresó a San Pablo (Brasil), su lugar de exilio y a la vez su país natal, donde para en casa de otro hermano suyo. Las partes litigantes no le creyeron nada. Por eso para la segunda conciliación obligatoria dictada por la justicia para el 4 de julio próximo, la abogada de Anita Co prevee que el galán estará ausente nuevamente. Y Burlando también estaría convencido de ello, pero lo hará por razones de salud psicológica.

A criterio de la abogada de Anita Coacci, Raquel Hermida Leyenda: "Darthés vino por temas personales. Como no puede ingresar al country en Nordelta (donde vivía) porque todo el mundo se había manifestado en su contra, quiere hacer todo desde Rosario. Debe ser alguna venta o alguna cosa que nada que ver con (su abogado, Fernando) Burlando. Como estrategia, esto lo mata porque él había dicho que no venía a la audiencia porque estaba enfermo".

Por otra parte, ayer también se afirmó tanto desde la abogada Hermida (Causa de Anita Co) como de Sabrina Cartabia (letrada de Thelma Fardin) , que es inminente (incluso podría ser hoy) que se formalice en la justicia una nueva denuncia en conrta de Darthés. Trascendió que la misma podría ser también por "violación" y que estaría a cargo de una sonidista que había trabajado hace poco con el galán.

Hermida agregó más datos de la joven: "Es oriunda de Gonnet, sin recursos. Tengo entendido que el Colectivo de Actrices se estaría haciendo cargo de algunos costos de todo lo que implica llegar a la instancia de una denuncia".

Las letradas de sus defendidas coinciden que la estrategia del abogado de Darthés apunta a "un amedrentamiento de la víctima".

Sabrina Cartabia: "La estadía de Juan Darthés en Brasil es un escudo protector"

La causa judicial en Nicaragua, la más grave contra Darthés por ser der "violación" a Thelma Fardin, su compañera de elenco en Patito Feo, es el siguiente: "En esta etapa procesal, donde continúa la investigación en Nicaragua por la denuncia realizada por Thelma Fardin, el regreso de Juan Darthés a Brasil no tiene impacto alguno. Sin embargo hay cuestiones a tener en cuenta: existen otras personas en condiciones de denunciar hechos en Argentina que, al ser Brasil un país que no extradita a sus nacionales, dudan sobre la efectividad de iniciar la denuncia y exponerse a la violencia revictimizadora que vivió Thelma, ya que es altamente probable que se eluda la acción de la justicia. En este sentido, la estadía del actor en ese país se vuelve un escudo protector para otras denuncias", señaló la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia.