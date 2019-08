Su abogada, Elba Marcovecchio (del estudio de Fernando Burlando), contó que la Griega ratificó la denuncia ante la justicia y la amplió a la figura de "violencia económica".

En el ciclo Intrusos (América) fue el turno de Marcovecchio de brindar detalles de la declaración de su defendida y aclaró temas relacionados con el mundo jurídico: "Antes de que Naselli regrese a Nueva York la justicia le dictó una exclusión del hogar durante 60 días. No se puede acercar ni a Vicky ni al hijo de ambos. En la justicia se hizo una ampliación de la denuncia por violencia de género porque dejó, literalmente, a su mujer e hijo en una situación de calle. Antes de irse a Nueva York vacío todas las cajas fuertes de dinero y Vicky quedó sin manutención. Ella no tiene tarjeta de crédito ni de débito para afrontar los gastos. Cuando se casaron llegaron a un acuerdo que ella no iba a trabajar para ocuparse de la familia y del hijo".

Por lo pronto, la mediática sigue viviendo en el departamento de lujo que compartía con su marido en el barrio de Recoleta: "Se trata de una vivienda alquilada. Naselli dejó de pagar expensas, obra social, impuestos. Nosotros ya libramos en la justicia una medida para que el empresario no falte a sus responsabilidades".

En cuanto al pasar económico de Naselli, la letrada advirtió que se trata "de un hombre con mucho dinero, tiene departamento en Nueva York, Buenos Aires y Panamá. Desde el año 2011 trabaja como un importante ejecutivo de un banco y nosotros en materia judicial estamos siguiendo la ruta de todas sus inversiones durante la vigencia de la relación conyugal con Xipolitakis, que data de casi dos años".

Los dos se casaron en la ciudad de Nueva York, y si bien la abogada señaló que "allí tiene valor la existencia de un contrato prenupcional. A mí Vicky no me acercó nada al respecto". En cuanto a la separación, Marcovecchio aclaró que "Naselli se quiere asentar en Nueva York, pero como ambos fijaron domicilio en el país el código civil permite que el divorcio se lleve a cabo en Argentina".

En caso que Naselli pueda reclamar derechos de paternidad, la abogada de la mediática dijo que "la justicia va a prestar atención primero a la violencia física y psicológica, después vendrá el tema económico y va a tener en cuenta que el centro de vida del bebé es en el país".