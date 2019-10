En el entorno íntimo de la artista hay una gran preocupación. La acompañan colegas que trabajaron con ella en la comedia teatral Mujeres de ceniza, y sus seres queridos, como su hijo, Rodrigo Aragón, que reside en los Estados Unidos y viaja a la Argentina constantemente para visitarla.

"Está internada hace bastante en una habitación común de La Providencia. Está mal", es el testimonio que se publica en el portal Teleshow que dijo Nora Cárpena, su compañera de elenco en el mencionado espectáculo.

"Hay momentos en los que está desconectada, un poco perdida, no porque no sabe quién sos, sino porque te habla de cosas de otro momento. Nosotros éramos vecinas de Quilmes y por ahí me habla de cosas de Quilmes", señaló.

"El hijo vive en Miami. Él va y viene para visitarla porque trabaja. Entonces, pasa unos días acá y otros allá. Además, viene la nuera. Hacen lo que pueden, porque trabajan allá. También tiene una prima que está con ella. También solemos ir sus compañeras, Mercedes Carrera y Zulma Faiad", explicó la actriz.

Zulma Faiad también pasó por el Sanatorio a visitarla y contó que solo fue para darle su apoyo y su energía pero que no preguntó por su estado en profundidad. Lo cierto es que en voz baja los íntimos de la actriz hablan de que su cuadro es delicado y que las próximas horas son muy importantes para ver como evoluciona y sobre todo como le hace frente a un tratamiento siempre muy complicado, duro y que consume energías.