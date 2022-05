Silvina Luna fue eliminada de El Hotel de los Famosos

El paso de Silvina por el programa estuvo lleno de vaivenes porque además de las polémicas decisiones que tomó con los otros participantes, estuvieron los problemas de salud que afronta con su cuerpo.

“La competencia se puso heavy y mi cuerpo me pedía un descanso. Me voy con el corazón lleno y me espera la vida hermosa que tengo afuera", dijo Silvina antes de retirarse.

Por su parte, Majo Martino comentó: "Me pongo contenta porque estoy ganando y permanezco en el hotel, pero a la vez se está yendo una amiga. Es un intercambio que está sucediendo que sabíamos que iba a ser así, pero es contradictorio".

“Verla a mi amiga ahí es como una sensación encontrada. Me dio alegría, pero a la vez saber que se está yendo mi amiga, es difícil. Es la primera vez que me pasa esto", agregó la periodista.

El Hotel de los Famosos, con su jornada de eliminación, tuvo un pico de 10.2 puntos de rating en la pantalla de El Trece, y lo más visto durante el prime time del lunes fue el programa Los Ocho Escalones del Millón, también por el Canal del Sol, que superó los doce puntos y en un momento alcanzó los 13.3.

Además, El Primero de Nosotros, de Telefé, tuvo 10.1 puntos y Fugitiva, la otra apuesta del canal para la noche, alcanzó los 9.5.

Ayer se vivió una emisión especial del magazine Bendita, por Canal 9, que cumplió 17 años. El programa conducido por Beto Casella alcanzó los 5.3 puntos contra los 4.3 de LAM, de América.

Entre los noticieron de la noche, Telefé Noticias registró 10.4 puntos y Telenoche 6.8.

Y durante la tarde, lo más elegido fue la serie Hercai, de Telefé, con 8.2 puntos.