En el último tiempo, cursó distintos problemas de salud, debido a las operaciones que le realizó el Dr. Aníbal Lotocki. Luna se sometió a una cirugía estética en 2011 con el citado cirujano donde éste le habría colocado metacrilato, una sustancia prohibida y muy peligrosa para la salud.

Desde ese entonces, la actriz arrastra problemas de salud que se fueron complicando con el correr de los años hasta llegar a una insuficiencia renal crónica por la cual tiene que someterse a diálisis tres veces por semana, durante cuatro horas cada día.

La actriz y modelo espera por un trasplante de riñón, pero antes debe combatir una bacteria que le habría provocado una infección.

Aníbal Lotocki fue condenado por mala praxis pero todavía está habilitado para ejercer como médico porque la condena no se encuentra firme. La condena es de cuatro años de prisión con cumplimiento efectivo y cinco años de inhabilitación. Además, a principios de junio fue procesado por la muerte de un empresario.

Qué es el metacrilato

El polimetilmetacrilato -usualmente conocido como metacrilato- es un plástico, conocido por las siglas PMMA. En medicina, se utiliza la resina de este plástico para la fabricación de prótesis óseas y dentales. También se usa para cubrir ciertos comprimidos con el objetivo de retardar la absorción de las drogas.

Desde hace un tiempo, es sabido que compuestos como el metacrilato, aunque también la silicona o la parafina, pueden provocar alteraciones graves -tempranas o tardías-, especialmente de la función renal.

metacrilato-01.jpg El metacrilato está en el centro de la polémica por su uso en intervenciones estéticas. Archivo.

Entre las causas, un estudio destaca que las complicaciones por inyección con metacrilato pueden ocurrir cuando no se utilizan productos de calidad, por impericia o negligencia del profesional, por exceso en la aplicación del compuesto o por reacciones inmunológicas propias de cada paciente.

Se trata de una sustancia que únicamente está permitido aplicar en dosis mínimas (1ml) y solo si proviene de productos médicos con fines estéticos aprobados por ANMAT. Su utilización en los glúteos y en las mamas es altamente riesgosa para la salud.

Silvina Luna necesita un trasplante de riñón

En una entrevista en LAM a principios de junio, Luna contó que necesita un trasplante de riñón: “Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, añadió.