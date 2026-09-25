Sofía Gonet contó cómo es su realidad tras denunciar a su acosador: "Tengo policías hasta..."

LOS DÍAS DE LA REINI

"Como sabrán, esta persona, se obsesionó mucho con mi ex pareja. Lo amenaza de muerte todos los días, desde que nos pusimos de novios el año pasado. Hasta, incluso, después de separarnos. Y al presentarse en Olga y amenazarlo personalmente, marca un antes y un después", amplió, Sofía, para luego hacer la denuncia policial, y que la justicia actúe, en consecuencia.

"Ahora, tengo policías hasta, voy al baño y hay un policía, o sea, a ese nivel. Vengo a Telefe, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza, al policía en la puerta. Y mi papá, que es mi patovica personal, que me acompaña a todos lados, hace días", relató, Gonet, sobre su nueva rutina.