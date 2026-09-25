Sofía Gonet contó cómo es su realidad tras denunciar a su acosador: "Tengo policías hasta..."

La influencer edescribió cómo son sus días y noches a partir del acosador que amenazó de muerte a Homero Pettinato, su exnovio.
Claudio Hernán Di Carlo es el hombre, con supuestos problemas mentales, que acosa día y noche a Sofía Gonet, más y mejor conocida como La Reini. Y que, en los últimos días, se apersonó al trabajo de Homero Pettinato, quien supo ser pareja de la influencer, para amenazarlo de muerte. Y hoy ella está con consigna policial y botón antipánico.
“Este hombre me acosa de manera virtual hace ya diez años. Todo arrancó cuando yo no era conocida, tenía otra pareja, me descubrió por redes sociales y desde ahí no la cortó”, contó, Sofía. "Pero, a medida que pasó el tiempo, se fue intensificando cada vez más. Estaq persona se creaba perfiles distintos de redes sociales, todos los días", contó, La Reini, sobre como fue el perseguimiento que su acosador, le hizo por una década.
"Lo hacía para poder contactarme igual, a pesar de que yo lo bloqueaba, lo bloqueaba... Después, vinieron los rituales donde, esta persona, armaba rituales con fotos mías, velas, sales de diferentes colores. Les sacaba fotos y me las mandaba. Y, después, empezaron los tatuajes y todos mis vínculos afectivos".
"Logró identificar y contactar a toda mi familia. No lo denuncié porque medio que me acostumbré a vivir con esta situación. Tampoco es mi primera situaciones acoso. he tenido de estas historias con vecinos, de exparejas. Ni que hablar la cantidad de mensajes que me llegan de cuentas anónimas. Entonces, lo empecé a ver como parte de mi normalidad y crucé los dedos de que nunca se me aparezca".
"Como sabrán, esta persona, se obsesionó mucho con mi ex pareja. Lo amenaza de muerte todos los días, desde que nos pusimos de novios el año pasado. Hasta, incluso, después de separarnos. Y al presentarse en Olga y amenazarlo personalmente, marca un antes y un después", amplió, Sofía, para luego hacer la denuncia policial, y que la justicia actúe, en consecuencia.
"Ahora, tengo policías hasta, voy al baño y hay un policía, o sea, a ese nivel. Vengo a Telefe, tengo no sé cuánta seguridad. Voy a mi casa, tengo al policía en la puerta, al policía en la terraza, al policía en la puerta. Y mi papá, que es mi patovica personal, que me acompaña a todos lados, hace días", relató, Gonet, sobre su nueva rutina.
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