Homero Pettinato amenazado de muerte: el testimonio de La Reini sobre el acosador que los persigue

LA REINI HABLÓ DEL ACOSADOR QUE LOS PERSIGUE

"Yo tengo un acosador hace 10 años y se llama Hernán. Lo cuento y me da miedo decirlo en voz alta porque cada cosa que digo y hago, a él le afecta. Siempre que conté que salía con alguien, él estallaba. Desde antes de hacerme conocida que sube cosas de mí a redes y se hace tatuajes de mis ojos y de mi nombre”, compartió, por su parte, La Reini, desde el streaming de Telefe.

"Hizo rituales con mi nombre, con sales, velas y mis fotos... Cada media hora recibo una notificación de él, todos los días y hace 10 años. La única vez que conté un poco de esto me amenazó de muerte. Los dos ahora andamos con mucho cag…. Homero hizo la denuncia y me habló apenas pasó. Cuando estábamos juntos hablábamos de él y conocíamos bien su cara. Yo voy a hacer la denuncia después cuando salga de acá".

"Fue muy grave pero menos mal que no fue peor. Esto es un tema de salud mental porque claramente es una persona que no está bien y que constituyó una relación parasocial conmigo", reflexionó, Sofía, sobre el motivo por el cual es perseguida, día y noche.

HOMERO PETTINATO DENUNCIÓ A “HERNÁN BLOQUERO”

Después del episodio ocurrido en la puerta de Olga, Pettinato confirmó que realizó la denuncia correspondiente en la Policía. “Estoy tranquilo, obviamente hice la denuncia. Lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas”, expresó.

El conductor explicó que inicialmente no consideraba reales las amenazas que recibía porque muchas provenían de perfiles falsos, pero que la presencia del hombre frente al estudio lo llevó a tomar medidas.

Pettinato también pidió que no haya ataques ni escraches contra el señalado y sostuvo que lo importante es que intervengan la Justicia y profesionales de salud mental. “No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan, que lo escrachen”, concluyó.