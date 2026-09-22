Homero Pettinato amenazado de muerte: el testimonio de La Reini sobre el acosador que los persigue

El conductor de Olga y su exnovia, finalista de Masterchef Celebrity, hablaron del mal momento que están viviendo, a consecuencia de un hombre que los amenazó de muerte.
“Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así (gesto de que le iba a cortar el cuello) y se fue”, contó Homero Pettinaro al aire de Olga, y encendió las alarmas. Porque empezó a desentrañar una historia con un acosador -llamado en redes Hernán Bloquero- que lo persigue a el y a Sofía La Reini Gonet, y por el que terminó haciendo una denuncia en la comisaría.
“Yo lo reconocí porque... Él sube 100 stories por día de Sofi Gonet, o sea, está obsesionado a un nivel muy alto, tiene muchos tatuajes, y nosotros siempre lo tomábamos como algo que no iba a salir de ahí. Como un tipo más obsesionado con una famosa”, contó Homero, en diálogo con Primiciasya, por América.
“Entonces yo lo tenía mucho de cara. Y cuando lo vi hoy, se me heló la sangre. Está el video de él cuando me amenaza y estuvo diez minutos parado esperando a que yo lo mirara. Y cuando lo miré, me hizo el gesto y se fue caminando... “Ella siempre lo bloqueó de todos lados. Ya saldrá ella a hablar. Algunas veces le hace brujerías, le hace algunos rituales con fotos de ella que supuestamente son de protección”, continuó, Pettinato, en su relato televisivo.
"Pero la verdad, para mí, hacerte tantos tatuajes y subir 100 historias por día ya es un hostigamiento. No es violencia, pero es un hostigamiento porque, fíjense, las historias destacadas de él son todas sobre ella. O sea, nunca recibió amenazas de él, pero sí la verdad que este nivel de obsesión tan patológico y tan heavy, yo creo que la terminó asustando de alguna manera, por eso lo bloqueó. Pero, hasta ahora, nuca se había apersonado", puntualizó, el integrante del stream.
"Yo tengo un acosador hace 10 años y se llama Hernán. Lo cuento y me da miedo decirlo en voz alta porque cada cosa que digo y hago, a él le afecta. Siempre que conté que salía con alguien, él estallaba. Desde antes de hacerme conocida que sube cosas de mí a redes y se hace tatuajes de mis ojos y de mi nombre”, compartió, por su parte, La Reini, desde el streaming de Telefe.
"Hizo rituales con mi nombre, con sales, velas y mis fotos... Cada media hora recibo una notificación de él, todos los días y hace 10 años. La única vez que conté un poco de esto me amenazó de muerte. Los dos ahora andamos con mucho cag…. Homero hizo la denuncia y me habló apenas pasó. Cuando estábamos juntos hablábamos de él y conocíamos bien su cara. Yo voy a hacer la denuncia después cuando salga de acá".
"Fue muy grave pero menos mal que no fue peor. Esto es un tema de salud mental porque claramente es una persona que no está bien y que constituyó una relación parasocial conmigo", reflexionó, Sofía, sobre el motivo por el cual es perseguida, día y noche.
Después del episodio ocurrido en la puerta de Olga, Pettinato confirmó que realizó la denuncia correspondiente en la Policía. “Estoy tranquilo, obviamente hice la denuncia. Lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas”, expresó.
El conductor explicó que inicialmente no consideraba reales las amenazas que recibía porque muchas provenían de perfiles falsos, pero que la presencia del hombre frente al estudio lo llevó a tomar medidas.
Pettinato también pidió que no haya ataques ni escraches contra el señalado y sostuvo que lo importante es que intervengan la Justicia y profesionales de salud mental. “No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan, que lo escrachen”, concluyó.
comentar