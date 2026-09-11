Sorpresa: revelaron quién podría conducir Intrusos 2027 y es una bomba

En tiempos en donde se empieza a definir la grilla 2027, un pase de canal y la vuelta a la conducción de una artista un ciclo histórico, podría armar un gran revuelo.
Se acerca octubre que, en tevé, suele ser un mes de grandes definiciones en cuanto a programación para el año que viene, y entre los posibles cambios que se barajan está el de la conducción de Intrusos del espectáculo, el clásico ciclo de las tardes de América. Ante la posibilidad de que Rodrigo Lussich, uno de sus actuales líderes deje el trono, suena fuerte el nombre de una artista, con peso propio, para tomar el mando.
“En América TV está dando vueltas el nombre de Moria Casán como nueva conductora de Intrusos para el año que viene”, comenzó a contar Ángel de Brito, al aire de Ángel responde, su programa en el streaming Bondi Live, contando detalles de lo que, tal vez, se habla en la mesa chica de la emisora palermitana.
“Condujo Intrusos cuatro meses -algunos años atrás, durante una suplencia que la "one" hizo de Jorge Rial- y lo hizo bárbaro, por eso la pelea con Jorge Rial. A mí me encanta ella ahí", destacó el también conductor de LAM.
"De hecho,, el otro día cuando estuvo con los chicos -en referencia a los actuales con conductores- y se sentó en el centro. Probó la silla. Para mí, hizo algún amarre ese día", dijo el periodista, destacando uno de los detalles que se vio cuando la diva estuvo hablando de su serie, en el programa.
Esta semana, Rodrigo estuve ausente una parte de Intrusos porque asistió al velatorio de una de sus mejores amigas. Las versiones indicaron que, en ese horario, el conductor se había ido a reunir con las autoridades de C5N, en medio de los rumores que indican que se iría de Intrusos, para hacer un ciclo de humor político.
“Es mentira, se publicó en la página Foro medios que yo había faltado a Intrusos para ir a reunirme con C5N. Eso es una mentira porque yo estaba en el sepelio de una de mis mejores amigas en Pilar y llegué para hacer una parte del programa. Bajé llorando del auto, me maquillé, puse la mejor cara y me puse a trabajar, que es lo que hay que hacer”.
"Me pareció mucho, ¿cómo me voy a ir a una reunión de trabajo a la hora de Intrusos? Las pel… hay que pararlas a veces. No hay nada de todo lo que se dice y se escribe, de acá a fin de año se van a definir cosas, pero que yo haya firmado es mentira”, dijo Lussich, en las últimas horas, a Puro Show, en El 13.