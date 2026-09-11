Sorpresa: revelaron quién podría conducir Intrusos 2027 y es una bomba

EL ENOJO DE LUSSICH POR EL MOTIVO DE SU PARCIAL AUSENCIA EN EL PROGRAMA

Esta semana, Rodrigo estuve ausente una parte de Intrusos porque asistió al velatorio de una de sus mejores amigas. Las versiones indicaron que, en ese horario, el conductor se había ido a reunir con las autoridades de C5N, en medio de los rumores que indican que se iría de Intrusos, para hacer un ciclo de humor político.

“Es mentira, se publicó en la página Foro medios que yo había faltado a Intrusos para ir a reunirme con C5N. Eso es una mentira porque yo estaba en el sepelio de una de mis mejores amigas en Pilar y llegué para hacer una parte del programa. Bajé llorando del auto, me maquillé, puse la mejor cara y me puse a trabajar, que es lo que hay que hacer”.

"Me pareció mucho, ¿cómo me voy a ir a una reunión de trabajo a la hora de Intrusos? Las pel… hay que pararlas a veces. No hay nada de todo lo que se dice y se escribe, de acá a fin de año se van a definir cosas, pero que yo haya firmado es mentira”, dijo Lussich, en las últimas horas, a Puro Show, en El 13.