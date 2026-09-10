La nueva publicidad de Sydney Sweeney: desnuda y tapada con pelotas

La protagonista de Euphoria aparece en el comercial que Novig lanzó para promocionar su plataforma.

El anuncio busca diferenciar a la aplicación de otras plataformas de apuestas mediante el tipo de eventos que permite elegir. “No se permiten apuestas sobre guerras o muertes, ni tampoco se habla sobre política”, explica Sweeney. “Solo tú, tus opiniones y los deportes”, concluye.

La actriz compartió además el comercial en su cuenta de Instagram.

La publicidad se suma a otras campañas y apariciones públicas de Sweeney que tuvieron repercusión por la utilización de su imagen. En 2025, la actriz protagonizó para American Eagle la campaña “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, que generó una discusión en redes sociales por la referencia a sus rasgos físicos y el concepto utilizado.

La actriz también es la imagen de su propia marca de lencería, SYRN, para la que protagonizó diferentes piezas publicitarias.

En otra de sus apariciones destacadas, durante la gala Power of Women 2025 de Variety, Sweeney asistió con un vestido plateado transparente.