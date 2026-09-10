La nueva publicidad de Sydney Sweeney: desnuda y tapada con pelotas

La actriz de Euphoria protagoniza una campaña de Novig, una aplicación de apuestas deportivas, en la que aparece sin ropa y utiliza objetos de distintas disciplinas para cubrir su cuerpo.
Sydney Sweeney volvió a estar en el centro de una campaña publicitaria por su participación en un nuevo anuncio de Novig, una aplicación estadounidense de apuestas deportivas., en un comercial, de 58 segundos, en el que la actriz aparece desnuda en distintas escenas y utiliza elementos vinculados al deporte para cubrir estratégicamente su cuerpo.
La campaña comienza con Sweeney de espaldas y sosteniendo un bate de béisbol. La cámara recorre su figura sin mostrar de manera explícita sus partes íntimas. Luego, la actriz se da vuelta y utiliza dos pelotas de básquet para cubrirse el pecho mientras mira directamente hacia la cámara. “¿Creés que sabés de deportes? Demostralo”, dice Sweeney durante el anuncio.
A lo largo del comercial, la actriz aparece en diferentes escenarios relacionados con disciplinas deportivas. En una de las escenas se encuentra sentada sobre un aro de básquet mientras hace girar una pelota.
La misma estrategia se repite durante el resto del anuncio: la actriz aparece sin ropa y distintos objetos deportivos son utilizados para evitar mostrar de manera explícita su cuerpo. La actriz también repite la frase “Deportes, deportes, deportes”, mientras la publicidad presenta a Novig como una plataforma dedicada exclusivamente a las apuestas.
El anuncio busca diferenciar a la aplicación de otras plataformas de apuestas mediante el tipo de eventos que permite elegir. “No se permiten apuestas sobre guerras o muertes, ni tampoco se habla sobre política”, explica Sweeney. “Solo tú, tus opiniones y los deportes”, concluye.
La actriz compartió además el comercial en su cuenta de Instagram.
La publicidad se suma a otras campañas y apariciones públicas de Sweeney que tuvieron repercusión por la utilización de su imagen. En 2025, la actriz protagonizó para American Eagle la campaña “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, que generó una discusión en redes sociales por la referencia a sus rasgos físicos y el concepto utilizado.
La actriz también es la imagen de su propia marca de lencería, SYRN, para la que protagonizó diferentes piezas publicitarias.
En otra de sus apariciones destacadas, durante la gala Power of Women 2025 de Variety, Sweeney asistió con un vestido plateado transparente.
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