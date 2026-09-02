Jorge Rial estaría negociando su vuelta a América: ¿Regresa a Intrusos en el espectáculo?

¿RIAL VUELVE A AMÉRICA?

"Me fui yo e Intrusos siguió siendo un éxito. El formato es lo que vale, no hay problema. En el caso de Marcelo Tinelli (otro posible cambio por el lugar donde desembarque laboralmente, en los próximos meses) creo que está buscando su lugar en el medio. Es muy difícil encontrarlo. cambió el medio drásticamente. Para él, para mí, para todo el mundo cambió el medio. Y nos tratamos de acomodar", dijo, Jorge, durante la nota.

"Tinelli está tratando de buscar su camino, le está costando. No es lo mismo. Hoy Nico Ochiatto es más que Tinelli, hoy. Hay algo que se rompió. Intentó volver por América, la verdad es que no le fue bien. Intentó hacer Carnaval, tampoco, no sé que pasó ahí... Yo, llegado el caso, lo vería. Puedo trabajar con quien sea, puedo volver a América. Yo encontré mi lugar en los medios, me recompuse, me di cuenta que mi lugar era este, que la tarde es mi espacio", ceeró, Rial.

Y, al volver al piso de LAM, fue De Brito quien contó por qué Jorge podría regresar a la señal. "Puede volver a América porque se amigó con Vila. Tenía algunos temitas. Creo que quiere hacer algo más que un programa de chimentos...", adelantó, Ángel, sobre el posible formato que haga que el conductor vuelva a desembarcar a la pantalla de América.