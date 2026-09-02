Jorge Rial estaría negociando su vuelta a América: ¿Regresa a Intrusos en el espectáculo?

Se conoció el motivo por el que el conductor podría regresar al canal en el que trabajó más de veinte años. ¿Qué quiere hacer?
Jorge Rial estuvo más de veinte años al frente de Intrusos en el espectáculo, el clásico programa de América. Hasta que decidió bajarse del mundo de los chimentos y buscar nuevos rumbos profesionales. Primero, probó con un programa de interés en la misma señal, pero el público no acompañó. Hasta que lo tentó una propuesta de C5N, y se mudó de canal. Desde entonces, conduce un programa de análisis político y social, todas las tardes, de lunes a viernes.
En sus años alejado de América, Jorge tuvo algunos desencuentros con alguna de las autoridades de la emisora palermitana que, en las últimas semanas, se solucionaron. Pudieron, como se diría en el barrio, antiguamente, "limar asperezas". Y el diálogo entre el actual conductor de Argenzuela y el canal que lo tuvo en su grilla durante décadas, se retomó, en buenos términos.
Al punto que, en las últimas horas, el propio Rial, durante una nota con LAM, el programa de Ángel De Brito, en las noches del canal, habló públicamente de la posibilidad concreta de volver al canal. "Lo cree yo a Intrusos, un poquito que ver tuve... Sé que acá (en referencia a C5N) hay interés por Lussich (Rodrigo, quien anunció que se va de América, a fin de año). Me consta que hay interés, hasta ahí es lo que sé. A mí me preguntaron por el y todo".
"A mí me parecen bien los cambios. Me parece correcto arriesgarse. Te puede salir bien... Podés hacer bien o mal las cosas, lo que no tenés que ser es intracendente. Me parece bien que se la juegue, que deje un lugar cómodo. Intrusos es un lugar cómodo, funciona hace veinticinco años. Pallares (Adrián) solo lo puede conducir tranquilamente. ¿Cuál es el problema? La diferencia entre Lussich y Pallares conmigo y Luis Ventura es que yo era el conductor, Ventura panelista. Acá son los dos conductores", reflexionó, Jorge, en voz alta.
"Me fui yo e Intrusos siguió siendo un éxito. El formato es lo que vale, no hay problema. En el caso de Marcelo Tinelli (otro posible cambio por el lugar donde desembarque laboralmente, en los próximos meses) creo que está buscando su lugar en el medio. Es muy difícil encontrarlo. cambió el medio drásticamente. Para él, para mí, para todo el mundo cambió el medio. Y nos tratamos de acomodar", dijo, Jorge, durante la nota.
"Tinelli está tratando de buscar su camino, le está costando. No es lo mismo. Hoy Nico Ochiatto es más que Tinelli, hoy. Hay algo que se rompió. Intentó volver por América, la verdad es que no le fue bien. Intentó hacer Carnaval, tampoco, no sé que pasó ahí... Yo, llegado el caso, lo vería. Puedo trabajar con quien sea, puedo volver a América. Yo encontré mi lugar en los medios, me recompuse, me di cuenta que mi lugar era este, que la tarde es mi espacio", ceeró, Rial.
Y, al volver al piso de LAM, fue De Brito quien contó por qué Jorge podría regresar a la señal. "Puede volver a América porque se amigó con Vila. Tenía algunos temitas. Creo que quiere hacer algo más que un programa de chimentos...", adelantó, Ángel, sobre el posible formato que haga que el conductor vuelva a desembarcar a la pantalla de América.
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