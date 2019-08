Con el éxito de Rogue One: Una Historia de Star Wars (Rogue One, 2016), las condiciones estaban dadas para las aventuras en solitario del Jedi. Incluso varios medios informaron que el cineasta Stephen Daldry, director de dramones como Billy Elliot (2000) y Las Horas (The Hours, 2002), se estaba encargando del proyecto hasta que el fracaso comercial de Han Solo: Una Historia de Star Wars (Solo: A Star Wars Story, 2018) frenó cualquier intento de spin off.

Sin embargo, después de muchas idas y vueltas, el mentor de Anakin Skywalker sí podría estar de regreso. Según informó The Hollywood Reporter, una serie sobre el mítico Obi-Wan Kenobi sería una de las grandes apuestas de Disney + en su afán de destronar a Netflix en el negocio del streaming.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno y tampoco está confirmado si utilizará algunas de las ideas que desarrolló Daldry. Seguramente, la producción no empezará hasta que la compañía complete The Mandalorian (2019) –cuya fecha de estreno es el próximo 12 de noviembre- y una precuela de Rogue One.

Asimismo, McGregor no parece tener su agenda despejada como para encarar el proyecto. Este año lo veremos en Doctor Sleep (2019), una continuación de El Resplandor (The Shining, 1980), y ya se encuentra envuelto en otras superproducciones como Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Quizás haya que esperar más de lo deseado, pero el maestro tendrá el regreso con gloria que exigen los warsies.

