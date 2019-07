Susana Giménez sobre la muerte de Alicia Muñiz: "Sí, fue un femicidio"

Hasta el día de hoy la conductora mantuvo hasta donde pudo su reserva. Nunca se había pronunciado en público, primero por la terrible muerte de la modelo uruguaya en 1988 y luego sobre Monzón que falllece en un accidente automovilístico en la ruta en el año 2008.

Recién en el segundo domingo (21 de julio) de su regreso a Telefé invitó al nieto de Monzón, Agustín, quien hace una pequeña participación en la serie de Monzón e invitó a los protagonistas (Mauricio Paniagua y Jorge Román) y Celeste Cid, quien se puso en la piel de la diva en la ficción, y se abrió a contar un poco más. En el reportaje de Laura Ubfal, Susana contó más detalles. Ante la pregunta si el ex boxeador tenía una furia interior, la diva sostuvo: "Puede ser. Lo que pasa es que conmigo era distinto. Pero con la gente... Bueno, si había alcohol de por medio, sí le salía la furia. Carlos era amoroso sin tomar alcohol. El cambiaba si tomaba alcohol. Era alcohólico, nada más. Ni nada menos".

Luego explicó porqué ella eligió terminar la relación que duró cuatro años, de 1974 a 1978: "Empezamos a llevarnos mal. El empezó a jugar mucho a las cartas, a tomar con los amigos. Y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Y dije: 'No, hay que terminarlo acá'. El no lo tomó muy bien, pero lo tuvo que aceptar".

Cuando conoció a Monzón, Susana iniciaba su camino de vedette: "En ese momento era verano y no había empezado la revista, pero teníamos que hacerla. Al mismo tiempo acepté trabajar en la película La Mary porque me gustó el libro, me enloquecí. Y a él lo eligió el director, Daniel Tinayre".

Los dos coincidieron en el film y la pasión fue irresistible: "Nos conocimos en La Mary y sentimos algo. Una gran pasión, diría. Fue un rodaje muy divertido y muy apasionado. Fue fantástico. La verdad es que lo pasamos fantástico. ¿Porque viste que mientras cambian la luz y todo eso, que el cine es aburridísimo? Nosotros jugábamos a las cartas y nos divertíamos".

Por si fuera poco, esta semana la diva es la nota de tapa de un semanario del corazón y allí siguió contando más detalles de su relación apasionada con Monzón: "Carlos tenía la cara de un príncipe indio y el lomo de una pantera" y remató que hoy se encuentra en una etapa "peaceful": "Estoy más cerca de los animales y me alejo más de los hombres".