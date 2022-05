Susana Giménez vuelve al teatro

Según adelanto Ignacio Sarmiento, gerente general del hotel Enjoy Punta del Este, al periódico El Observador de Uruguay “la idea es tener en temporada baja una apuesta única, que nunca hemos hecho, un espectáculo teatral con Susana Giménez, todos los fines de semana de junio, julio, agosto y septiembre”.

Durante el verano pasado Gustavo Yankelevich, amigo personal de la actriz, produjo en el hotel el show Cabaret Concert y el unipersonal El Método Moldasvky y se estima que esta alianza continuara durante más de una temporada.

“La idea es tenerla a Susana haciendo teatro en el hotel, invirtiendo fuertemente en una escenografía de primer nivel y armando un sala como en la viejas época. Esta vez estamos apostando a que podamos tener un flujo extranjero en el invierno, que es que siempre hemos tenido como ciudad” aseguro Sarmiento.

El propio Yankelevich, director artístico de Telefe entre 1988 y 1999 confirmo: "Con Susana vamos a hacer ahora en invierno en Punta del Este, una comedia francesa maravillosa. Estamos muy entusiasmados".

La obra en cuestión es “Piel de Judas” en la que la actriz volverá a encarnar a Marion Brucker, una dama que debe sobrellevar con humor e ingenio las infidelidades de su marido. La obra escrita por los franceses Pierre Barillet y Jean-Pierre Grédy, fue interpretada por Susana Giménez en 2015 en el teatro Lola Membrives con la dirección de Arturo Puig y la actuación de Antonio Grimau, Mónica Antonopulos, Alberto Fernández de Rosa, David Masajnik, Marcelo Serre y Goly Turilli.

Si bien todavía no ha trascendido quienes integrarán en elenco que la acompañe se menciona que hubo conversaciones con un importante humorista uruguayo, que a la diva le gusta mucho.

Una relación de confianza

Gustavo Yankelevich, además de ser el productor de Susana, es su amigo personal desde hace más de 30 años.

Para demostrar que tipo relación los une, suele contar esta anécdota: "Con Susana lo que puedo decir es que le pedí firmar 3 años de contrato, nunca firmé de dos, yo solo firmo de a uno. Y le expliqué las razones porque firmar tres años, le dije vamos a firmar por tres años así no me coqueteas más con la competencia”. Entonces, agrego “Un día fui a su casa sin abogados, sin contadores, sin administradores, sin accionistas, nadie, solo ella y yo, como fue siempre, como es al día de hoy. Le di el contrato y comencé a leerlo como si fuera un escribano. Entonces me para y me dice: "¿Qué estás haciendo? Vos sos loco. ¿Está todo lo qué hablamos? Y le dije; sí. Me dice; dame y me firmó sin leer. Lo cuento porque me da mucha satisfacción".

La Mary, su lugar en el mundo

Susana Giménez reside desde mediados de 2020 en Maldonado, Uruguay.

Vive en su casa “La Mary” ubicada en el barrio Rincón del Indio de Punta del Este, donde recibe las visitas de su hija Mercedes, su hermano Patricio y algunos amigos cercanos.

Una propiedad con 8 hectáreas, la casa tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados y está rodeada de abundante vegetación, lo que le garantiza tranquilidad y fundamentalmente, privacidad. Actualmente la propiedad tiene una valuación superior a los 15 millones de dólares.