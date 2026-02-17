Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería

Sydney Sweeney 2

Sydney anunció el acceso anticipado a su nuevo proyecto a través de sus redes sociales, con un mensaje breve pero muy efectivo “Romántica @syrn es casi tuya” acompañado del horario en el que se habilita el acceso anticipado para sus fans antes de la apertura general de la tienda online.

La popular actriz y ahora empresaria, se ha convertido en uno de los grandes íconos de estilo de la nueva generación y por eso, Sweeney no solo está como creadora d ela marca, sino que también decidió protagonizar la campaña de lanzamiento.

La colección debut de "Syrn" tiene distintas estéticas que van, desde el romanticismo en tonos nude, con vestidos lenceros de seda y encaje floral, hasta combinaciones más audaces, que mezclan ropa interior deportiva con botas de cuero o transparencias negras pensadas para la noche.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es el diseño inclusivo, ya que según explicó la propia actriz hollywoodense, la marca nació de su experiencia personal con prendas incómodas. Por ese motivo, su marca ofrecerá una amplia curva de talles con 44 medidas distintas, donde priorizará los modelos que no ajusten ni marquen la piel y también, se preocupara por mantiene precios accesibles, con la mayoría de las piezas por debajo de los 100 dólares.