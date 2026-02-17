Murió Juan Carlos Desanzo, referente del cine nacional, a los 88 años

Embed El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de JUAN CARLOS DESANZO, uno de sus mayores autores.



En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria pic.twitter.com/UIFuomRSvA — DAC - Directores Argentinos Cinematográficos (@dacdirectores) February 17, 2026

“En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria”, expresaron desde la entidad, que lo definió como uno de los mayores autores del cine nacional.

Desanzo se consolidó primero como un referente visual indiscutido. Fue director de fotografía en títulos fundamentales como “La hora de los hornos”, “Juan Moreira”, “Crónica de una señora”, “Los gauchos judíos” y “La tregua”, entre otros. Su trabajo aportó una identidad estética decisiva en una etapa clave para la consolidación del cine argentino moderno.

A partir de 1983, asumió con mayor fuerza su rol como director y guionista. En esa etapa firmó películas como “El desquite”, “En retirada”, “La búsqueda” y “Al filo de la ley”. Sin embargo, dos de sus obras más recordadas fueron “Eva Perón” y “El Polaquito”, títulos que marcaron distintas generaciones y temáticas dentro de la cinematografía local.

Su última aparición pública fue el miércoles 4 de febrero durante la presentación del Espacio Audiovisual Nacional ante legisladores. Allí tomó la palabra y, con ironía, recordó que quien había respaldado con firmeza su proyecto “Eva Perón” fue la actual diputada Patricia Bullrich.