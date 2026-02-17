MasterChef Celebrity: 16° gala de eliminación

Después de una dura derrota para el Turco Husaín, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Ian Lucas, Chino Leunis y Marixa Balli, que no pudieron armar un rompecabezas entre los seis, los participantes se esmeraron y se lucieron con sus profiteroles.

Por eso, cuando los tres jurados fueron a deliberar para decidir cómo seguía la competencia, lo hicieron completamente satisfechos, de hecho, Germán Martitegui hizo una sincera confesión “Nunca nos taparon tanto la boca cocinando bien”.

Embed

“Es histórico esto y es muy difícil. Capaz la decisión más difícil de esta temporada. Quien se va, se va por muy poco” sostuvo Damián Betular luego de la charla con sus colegas.

En primer instancia, fueron llamadas al frente Emilia Attias y Marixa Balli -que se habían emocionado hasta las lágrimas cuando presentaron sus preparaciones- y por sus croquembouche les dieron el pase a la próxima ronda.

Acto seguido, Donato de Santis llamó al Chino Leunis y a Evangelina Anderson y les dijo “Ustedes van a seguir emocionándonos la semana que viene”, transformando el momento de tensión en pura alegría.

Por último, Damián Betular llamó a Ian Lucas y al Turco Husain y les dijo “Sabíamos que se trataba de una noche difícil. Hubo buenos resultados en los seis, con por supuesto detalles a mejorar en todos. Estamos orgullosos de los seis y el que pase a la semana siguiente ya está en camino a la final” empezó explicando.

image

Cuando Ian y el Turco estaban preparados para ser el elegido para decirle adiós a Masterchef Celebrity, el chef pastelero les confirmó que los dos se quedaban y que ningún participante iba a ser eliminado en la “semana del terror”.

“Hoy no hay eliminación, hubiera sido muy injusto que se fuera cualquiera de ustedes seis porque realmente lo lograron espectacular” les dijo Damián Betular, provocando la felicidad inmediata los seis participantes por seguir una semana más en el certamen.

image

“La semana que viene realmente comienza el camino a la final, así que a prepararse. Esta decisión igualmente puede traer consecuencias a futuro” agregó Damián Betular para calmar la felicidad que tenían los famosos.

Los desafíos de la “semana del terror”: