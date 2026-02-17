Revelan detalles de una docuserie sobre la vida de Silvina Luna

El proyecto no se limitará a repasar su exposición mediática, sino que se adentrará en el extenso derrotero judicial que mantuvo contra el cirujano Aníbal Lotocki.

La periodista Pía Shaw brindó información exclusiva sobre la producción en el programa Sálvese quien pueda. La docuserie incluirá registros nunca antes vistos que la propia Luna decidió grabar antes de morir, con la intención expresa de que salieran a la luz.

“Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, adelantó la periodista. Además, remarcó la contundencia del abordaje médico que formará parte del relato: “Tuve la oportunidad de leer todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si supieras lo que fueron los últimos diez años de Silvina".

"Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes, pero, sobre todo, se la verá a ella. Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, agregó.

Según detalló Pía, el material se encuentra actualmente en plena etapa de postproducción e incorporará testimonios del círculo más cercano de la modelo, así como de quienes la acompañaron en el plano judicial: "También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa, y Burlando”, adelantó.

“Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, agregó.

Ximena Capristo, amiga cercana de Luna, confirmó que también será parte del proyecto: “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos”

“Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, concluyó.